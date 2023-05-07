كريستال بالاس يتوعد مشجعه الذي عامل سون بعنصرية

الأحد، 07 مايو 2023 - 14:15

كتب : FilGoal

سون هيونج مين

توعد نادي كريستال بالاس مشجعه الذي عامل سون هيونج مين جناح توتنام بعنصرية خلال لقاء الفريقين هذا الأسبوع بعقوبة قاسية، في حالة ثبوت التهمة عليه.

حين كان الكوري الجنوبي يشارك في اللقاء قام أحد المشجعين بتضييق عينيه في إشارة إلي عرق مهاجم توتنام.

وأفاد كريستال بالاس في بيان: "نحن على علم بمقطع فيديو تم تداوله عبر الإنترنت (بالإضافة إلى التقارير التي تم إرسالها إلينا مباشرة) بخصوص مشجع كان متواجدا في ملعب توتنام يوم السبت، ويبدو أنه يقوم بإساءات عنصرية تجاه سون هيونج مين".

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وأضاف البيان "أرسلنا الأدلة إلى الشرطة، وعندما يتم التعرف عليه، سيواجه حظرا من حضور مباريات النادي، لن نتسامح مع مثل هذا السلوك بين مشجعينا".

وردت رابطة الدوري الإنجليزي ببيان "رابطة الدوري الإنجليزي تدين جميع أشكال التمييز والعنصرية".

وأضاف البيان "لا ينبغي لأحد أن يعاني من سوء المعاملة من النوع الذي تلقاه سون هيونج مين. العنصرية ليس لها مكان في كرة القدم أو في المجتمع".

سون تعرض من قبل لإساءة عنصرية من جماهير مانشستر يونايتد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أبريل 2021، وقام النادي بإيقاف المشجعين الثلاثة المتورطين.

وفي أغسطس الماضي، أعلن نادي تشيلسي إيقاف أحد مشجعيه لأجل غير مسمى بسبب العنصرية ضد الكوري الجنوبي.

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