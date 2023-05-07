إصابة تبعد رونالدو عن تدريبات النصر.. وشكوك حول مشاركته أمام الخليج

تحوم الشكوك حول جاهزية كريستيانو رونالدو قائد النصر للمشاركة في مباراة الخليج ضمن الدوري السعودي بسبب الإصابة.

ويستضيف النصر منافسه الخليج ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي يوم الاثنين.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الجهاز الفني للنصر قرر إبعاد رونالدو عن التدريبات الجماعية بسبب تعرضه لإجهاد عضلي، بعد نصيحة الجهاز الطبي.

ووضع الجهاز الطبي للنصر برنامجا تأهيليا خاصا لكريستيانو البالغ من العمر 38 عاما بعيدا عن المستطيل الأخضر.

وأشار التقرير إلى أن طبيب النادي سيخضع رونالدو مساء الأحد لفحص طبي، قبل إقرار مشاركته في التدريب الذي يحتضنه ملعب الأول بارك الخاص بالنصر، استعدادًا لمواجهة الخليج.

وإلى ذلك، أوضحت أجهزة القياسات الخاصة باللياقة البدينة "GBS" أن معدل المسافات التي قطعها كريستيانو رونالدو في المباريات والتدريبات منذ انضمامه للنصر تفوق جميع اللاعبين في الفريق وبمعدل كبير.

وخاض رونالدو 15 مباراة مع فريق النصر منذ التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وبلغ عدد الدقائق التي لعبها 1347 دقيقة، وسجل الدون 12 هدفا، وصنع هدفين.

وفي سياق متصل، منحت خسارة الهلال لقب دوري أبطال آسيا، فرصة ذهبية لـ اتحاد جدة والنصر في ظل صراعهما على لقب الموسم الحالي من الدوري السعودي.

وأنهى أوراوا ريد دياموندز الياباني هيمنة الهلال على لقب دوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق آلية مشاركة أحد أنديته في كأس العالم للأندية 2023 الذي يقام على أراضيه.

وأشار الاتحاد السعودي في بيان إلى أنه في حال فوز أحد أنديته بلقب دوري أبطال آسيا لعام 2022 فسيكون هو ممثله في مونديال الأندية.

أما حال عدم تتويج أي ناد سعودي بلقب دوري أبطال آسيا فإن بطل الموسم الجاري من الدوري السعودي سيشارك في البطولة.

الهلال كان سيشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية التي ستستضيفها السعودية بصفته بطلا لدوري أبطال آسيا ولكن خسارته ستمنح بطل الموسم الحالي من الدوري السعودي للمشاركة في مونديال الأندية.

وأعلن الاتحاد السعودي في وقت سابق استضافة بلاه لكأس العالم للأندية 2023.

وتنطلق البطولة في الفترة من 12 ديسمبر المقبل وحتى الـ22 من الشهر ذاته.

صراع مشتعل

الجميع يدرك أن الجولات المتبقية من الدوري السعودي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين اتحاد جدة والنصر

والصراع على أشده في البطولة السعودية في ظل تصدر اتحاد جدة لجدول المسابقة بفارق 3 نقاط عن النصر، مع اقتراب الموسم من نهايته.

وتلقي اتحاد جدة خسارته الثانية الموسم الجاري في الدوري السعودي بالسقوط ضد التعاون بنتيجة 2-1 ليتوقف رصيده في القمة عند 59 نقطة، ويحيي آمال النصر في اللقب.

5 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين زملاء أحمد حجازي وطارق حامد ورفاق كريستيانو رونالدو.

ويحتاج النصر لتعثر غريمه الاتحاد في مباراة واحدة على الأقل حتى يلامس اللقب من جديد.

بينما يتوج زملاء أحمد حجازي وطارق حامد باللقب في حالة الفوز بمبارياتهم الـ5 المتبقية.

علما بأن الشباب لا يبتعد كثيرا عن القمة، فالفارق الآن بين الشباب الثالث واتحاد جدة المتصدر يبلغ 6 نقاط، والفارق بين الهلال والنمور يبلغ 10 نقاط، بعدما لعبت كل الفرق مبارياتهما المؤجلة.

اتحاد جدة أمامه 5 مباريات، بينهم 3 على ملعبه، 2 خارجه.

وتأتي مباريات اتحاد جدة المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 26: أبها على ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 27: الهلال خارج ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 28: الباطن على ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 29: الفيحاء خارج ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 30: الطائي على ملعب الجوهرة المشعة.

النصر أمامه 5 مباريات، بينهم 3 على ملعبه، 2 خارجه.

وتأتي مباريات النصر المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 26: الخليج على ملعب النصر

الجولة 27: الطائي خارج ملعب النصر

الجولة 28: الشباب على ملعب النصر

الجولة 29: الاتفاق خارج ملعب النصر

الجولة 30: الفتح على ملعب النصر

وينتهي موسم الدوري السعودي 2022-2023 يوم 31 مايو المقبل.