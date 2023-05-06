أوراوا ينهي هيمنة الهلال على دوري أبطال آسيا.. ويمنح النصر والاتحاد فرصة ذهبية

أنهى أوراوا ريد دياموندز الياباني هيمنة الهلال على لقب دوري أبطال آسيا.

وفاز أوراوا على الهلال بهدف دون رد ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

واستفاد الفريق الياباني من تعادله ذهابا مع الهلال في الرياض بهدف لكل فريق ليجرد حامل لقب دوري أبطال آسيا من لقبه.

وسجل أندريه كاريلو لاعب الهلال هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه في لقاء أقيم على ملعب سايتاما باليابان.

أوراوا ريد حصل على اللقب الثالث في تاريخه لدوري أبطال آسيا.

وسبق وأن فاز أوراوا بلقب البطولة في عامي 2007 و2017.

المدرب الأرجنتيني رامون دياز خسر نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثانية مع الهلال وأمام الفريق ذاته (أوراوا) بعدما خسر لقب عام 2017.

فرصة ذهبية

خسارة الهلال منحت اتحاد جدة والنصر فرصة ذهبية في ظل صراعهما على لقب الموسم الحالي من الدوري السعودي.

الهلال كان سيشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية التي ستستضيفها السعودية بصفته بطلا لدوري أبطال آسيا ولكن خسارته ستمنح بطل الموسم الحالي من الدوري السعودي للمشاركة في مونديال الأندية.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

وصف المباراة

بدأ الهلال المباراة بضغط مبكر على مرمى أوراوا بحثا عن تسجيل الهدف الأول.

وشهدت الدقيقة الرابعة كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الهلال لتصل إلى إيجالو الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء أبعدها ألكسندر شولز مدافع أوراوا من على خط المرمى.

ورد أوراوا عن طريق كرة مقوسة من الطرف الأيمن إلى داخل منطقة الجزاء ريدز قابلها شينزو كوروكي الذي سدد كرة ارتطمت بالعارضة.

وسدد كاريو لاعب الهلال تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس المرمى بصعوبة بالغة قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني أوراوا هدف المباراة الوحيد عن طريق كاريو لاعب الهلال بالخطأ في مرماه بعدما حاول تشتيت الكرة من داخل منطقة الستة ياردة لتسكن الكرة الشباك في الدقيقة 49.

وكثف الهلال محاولاته عن طريق حمد اليامي وميشيل ديلجادو بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

وأهدر أوديون إيجالو فرصة ذهبية لتسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة بعد انفراد تام لكن حارس أوراوا واصل تألقه وأبعد الكرة ببراعة في الدقيقة 89.

وحافظ أوراوا على تقدمه خلال الدقائق المتبقية من المباراة ليتوج باللقب الثالث لدوري أبطال آسيا في تاريخه.