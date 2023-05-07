أليسون: أتمنى أن ينجح صلاح في تحطيم كل الأرقام القياسية الممكنة

يتمنى أليسون بيكر حارس ليفربول أن يتمكن زميله محمد صلاح من تحطيم كافة الأرقام القياسية مع النادي.4

وسجل صلاح هدفا تاريخيا بالنسبة له قاد به ليفربول للفوز على ضيفه برينتفورد في ملعب أنفيلد، في لقاء الجولة 35 من الدوري الإنجليزي (التفاصيل).

وقال أليسون في تصريحات لقناة ناديه: "صلاح مذهل. الكثير من الناس يمكنهم التحدث عن أداء فريق ليفربول هذا الموسم، حيث لم يكن أحد في حالة جيدة، لكن صلاح يواصل التألق ومساعدة الفريق".

وأضاف "إنه أحد اللاعبين الذين يساعدوننا على البقاء في المعركة التي نقاتل فيها، ومواصلة القتال من أجل التأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل".

وأكمل "نحن بحاجة إليه كثيرًا وهو يعرف ذلك. أنا سعيد حقًا من أجله وأتمنى أن يحطم كل الأرقام القياسية الممكنة ويساعدنا في الفوز بالألقاب".

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 30 هدفا في مختلف المسابقات.

ونجح صلاح في تسجيل 30 هدفا أو أكثر في مواسم 2017-2018 (44 هدفا) و2020-2021 (31 هدفا) و2021-2022 (31 هدفا)، وهو ما تمكن منه الآن للموسم الرابع في مسيرته مع الريدز، والثالث على التوالي.

صلاح أيضا بات أول لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في تاريخ ليفربول.

وهذا الهدف كان الرقم 100 لصلاح على أنفيلد.

وبذلك يعادل ستيفن جيرارد برصيد 186 هدفا في المركز الخامس لقائمة الهدافين التاريخيين للنادي.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 302 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 186 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.