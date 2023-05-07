كلوب: سيُنظر إلى صلاح بعد اعتزاله كأحد العظماء على مر العصور

أسهب يورجن كلوب مدرب ليفربول في الإشادة بنجمه محمد صلاح في ظل تحقيق اللمزيد من الإنجازات الفردية.

وسجل صلاح هدفا تاريخيا بالنسبة له قاد به ليفربول للفوز على ضيفه برينتفورد في ملعب أنفيلد، في لقاء الجولة 35 من الدوري الإنجليزي (التفاصيل).

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نعلم جميعا أن صلاح بعد اعتزاله سيُنظر إليه كأحد العظماء على مر العصور بفضل الأرقام التي يحققها، لكنه مستمر في مسيرته وقد لا يقدره بعض الناس بالشكل الكافي، لكن من ناحيتنا نقدره جيدا".

وأضاف "طالما أنه يلعب، فهو يحتاج إلى العمل باستمرار، أحب ذلك كثيرا".

وأردف الألماني "صلاح يدرك كل الأشياء التي نحتاج للقيام بها. فهو لاعب مهم جدا بالنسبة لنا وجيد للغاية".

وواصل الإشادة "إنه يستحق كل الثناء الذي حصل عليه وسيحصل عليه بعد نهاية مسيرته، أمر استثنائي للغاية أن يصبح أول من يسجل في 9 مباريات متتالية على أرضه مع فريق لعب له الكثير من العظماء".

وأتم "أن تسجل 30 هدفا للمرة الرابعة في 6 مواسم يعد أمرا استثنائيا للغاية، كما أنه يصنع الكثير من الأهداف أيضا وغالبا ما يشارك في أهدافنا ليس فقط من خلال التمريرة الحاسمة أو الإنهاء".

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 30 هدفا في مختلف المسابقات.

ونجح صلاح في تسجيل 30 هدفا أو أكثر في مواسم 2017-2018 (44 هدفا) و2020-2021 (31 هدفا) و2021-2022 (31 هدفا)، وهو ما تمكن منه الآن للموسم الرابع في مسيرته مع الريدز، والثالث على التوالي.

صلاح أيضا بات أول لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في تاريخ ليفربول.

وهذا الهدف كان الرقم 100 لصلاح على أنفيلد.

وبذلك يعادل ستيفن جيرارد برصيد 186 هدفا في المركز الخامس لقائمة الهدافين التاريخيين للنادي.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 302 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 186 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.