تقييم صلاح أمام برينتفورد من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك برينتفورد، وأهدى فريقه نقاط المباراة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على ضيفه برينتفورد بهدف سجله بنفسه في ملعب أنفيلد، في لقاء الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام برينتفورد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.5 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي ليفربول.

فيما كان المدافع ترينت ألكسندر أرنولد أفضل لاعبي ليفربول بعد صلاح بمتوسط تقييم بلغ 7.4 درجة من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 30 هدفا في مختلف المسابقات.

ونجح صلاح في تسجيل 30 هدفا أو أكثر في مواسم 2017-2018 (44 هدفا) و2020-2021 (31 هدفا) و2021-2022 (31 هدفا)، وهو ما تمكن منه الآن للموسم الرابع في مسيرته مع الريدز، والثالث على التوالي.

صلاح أيضا بات أول لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في تاريخ ليفربول.

وهذا الهدف كان الرقم 100 لصلاح على أنفيلد.

وبذلك يعادل ستيفن جيرارد برصيد 186 هدفا في المركز الخامس لقائمة الهدافين التاريخيين للنادي.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 302 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 186 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.