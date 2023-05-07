الرجاء المغربي يغيب عن دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

الأحد، 07 مايو 2023 - 00:43

كتب : FilGoal

الرجاء المغربي

انتهت حظوظ الرجاء المغربي في التأهل لـ دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وخسر الرجاء من أولمبيك خريبكة بنتيجة 1-0 في الجولة 25 من الدوري المغربي.

وتوقف رصيد الرجاء عند 35 نقطة بفارق 15 نقطة عن الوداد صاحب المركز الثاني وفي رصيده 50 نقطة.

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وإذا خسر الوداد جميع مباريات وفاز الرجاء في باقي لقاءاته لن يتأهل الأخضر أيضا خاصة لتفوق الأحمر في المواجهات المباشرة.

ويتفوق الوداد في المواجهات المباشرة مع الرجاء الموسم الجاري في الدوري المغربي حيث فاز في الدور الأول 2-0 وتعادلا 2-2 في الثاني.

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ولم يحقق النسر الأخضر الفوز في آخر 6 مباريات بالدوري المغربي ما تسبب في تراجعه بالترتيب.

ولأول مرة سيغيب الرجاء عن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2019-2020.

وفي حال لم يحقق الرجاء المركز الرابع في الدوري المغربي أو لقب كأس العرش المغربي، سيغيب عن المسابقات الإفريقية لأول مرة منذ موسم 2016-17.

وودع الرجاء دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري من ربع النهائي ضد الأهلي بعدما خسر ذهابا 2-0 وتعادل إيابا 0-0.

ويمر الرجاء بأيام صعبة إذ أعلن عزيز البدراوي رئيس النادي استقالته من رئاسة النادي بعد عام واحد من توليه المهمة وعقب الوداع الإفريقي.

الرجاء دوري أبطال إفريقيا الدوري المغربي
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