البدري لـ في الجول: زيارتي لبعثة الأهلي تتوقف على عامل وحيد

السبت، 06 مايو 2023 - 22:33

كتب : بسام أبو بكر

حسام البدري

تحدث حسام البدري مدرب الصفاقسي التونسي حاليا ومدرب الأهلي السابق عن مستجدات تجربته وإمكانية زيارته لبعثة الأهلي التي ستصل إلى تونس لملاقاة الترجي.

وقال البدري في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "فزنا على الاتحاد التطواني 4-0 خارج ملعبنا، وهي هزيمة غير مسبوقة لهذا الفريق على ملعبه".

وأضاف "المنافسة تشتد في الدوري، والصفاقسي قد تقدم بتظلم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على نقاط مباراة اتحاد بن قردان".

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وأوضح "الأقرب هو حصول الصفاقسي على النقاط وبذلك سيصبح في المركز الثاني، وقد كان في المركز قبل الأخير حين تسلمت المهمة".

وكان الصفاقسي قد فاز بالمباراة ولكن نال اتحاد بن قردان نقاطها بسبب أحداث شغب.

وبسؤاله عما إذا كان ينوي زيارة بعثة الأهلي حين تصل إلى تونس لمواجهة الترجي قال البدري: "أتمنى ذلك بالطبع. أريد زيارتهم ولكن يجب أن أرى كيف ستسير الظروف لأني في مدينة صفاقس وسأحتاج للسفر".

ويلعب الأهلي ضد الترجي في مدينة رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الصفاقسي المركز السادس في مجموعة اللقب برصيد 9 نقاط، بينما يحتل اتحاد بن قردان المركز الثاني برصيد 13 نقطة، يليه الإفريقي والترجي بـ 11 نقطة لكل منهما.

وإذا استرد الصفاقسي نقاط مباراة بن قردان، سيصل إلى 12 نقطة في المركز الثاني، بينما سيتراجع بن قردان إلى المركز الخامس بـ 10 نقاط.

الدوري التونسي
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