صلاح: 100 هدف في أنفيلد؟ مهم جدا وخاص.. ومتحفز لكسر مزيد من الأرقام

شدد محمد صلاح نجم ليفربول أن هدفه الأساسي هو تحقيق الانتصارات مع الريدز قبل أن يحطم الأرقام القياسية.

وانتصر ليفربول على برينتفورد بفضل هدف المصري أتى في الدقيقة 13 بعد تمريرة من المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

صلاح أيضا بات أول لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في تاريخ ليفربول.

وهذا الهدف كان الرقم 100 لصلاح على أنفيلد.

وبذلك يعادل ستيفن جيرارد برصيد 186 هدفا في المركز الخامس لقائمة الهدافين التاريخيين للنادي.

وقال صلاح عبر بي إن سبورتس: "نريد مواصلة الانتصارات ولا نفكر في أي شيء آخر في الفترة الحالية".

وعن تحطيم الأرقام القياسية أجاب قائلا: "أفكر دائما في مساعد الفريق والتسجيل والتوفيق من الله وهو أهم، وأكيد أركز في الأرقام لكن الأهم فوز الفريق".

وتابع "في الأسابيع الأخيرة الفريق يسير بشكل جيد في الدوري".

وواصل "سجلت 100 هدفا وهو رقم مهم جدا وخاص وأعمل من أجله وأتمنى المزيد من التوفيق".

ومن جهة أخرى قال لشبكة سكاي سبورتس: "نريد مواصلة الانتصارات وكانت هدفنا الرئيسي اليوم، سعيد بتحقيق ذلك، لا يهم أكثر من الـ 3 نقاط ونريد المواصلة".

وعن هدفه الـ 100 في أنفيلد أجاب: "يعني لي الكثير، أشعر أنني في منزلي وسعيد، نريد إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة".

وصل محمد صلاح نجم ليفربول إلى هدفه رقم 30 في الموسم الحالي بجميع المسابقات، ليتمكن من تحقيق الإنجاز ذاته للموسم الثالث على التوالي، والرابع من أصل 6.

وعن أرقامه التي حققها اليوم: "أشياء تجعلني فخورا، أعمل بقوة والجميع يعلم ذلك، الكل يرى ذلك، أنا متحفز لكسر مزيد من الأرقام والفوز بالمباريات".

وأردف عن المنافسة على مقعد دوري الأبطال: "نسير مباراة تلو الأخرى وسنرى ذلك، لا نريد التفكير أكثر وسنرى ماذا سيحدث".

وأتم "تحسننا في الأسابيع الأخيرة وفزنا في 6 مباريات متتالية، وخرجنا أيضا بشباك نظيفة في مباراتين متتاليتين وهو شيء مهم لنا، الآن نحن أكثر ثباتا للمواصلة".

ماذا قدم صلاح أمام برينتفورد

الأهداف: 1

الأهداف المتوقعة: 0.83

التسديدات على المرمى: 2 من 3

المراوغات الناجحة: 2 من 3

لمسات الكرة: 61

التمريرات الصحيحة: 33 من 41

دقة التمرير: 80%

التمريرات المفتاحية: 3

العرضيات الصحيحة: 1 من 4

الكرات الطويلة الصحيحة: 2 من 2

الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 9

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 2