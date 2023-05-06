لا يتوقف في أنفيلد.. ماذا قدم محمد صلاح أمام برينتفورد

في فوز ليفربول على برينتفورد بهدف دون رد، وصل محمد صلاح نجم الفريق الأحمر إلى هدفه رقم 30 في الموسم الحالي بجميع المسابقات، ليتمكن من تحقيق الإنجاز ذاته للموسم الثالث على التوالي، والرابع من أصل 6.

جاء ذلك خلال مباراة ليفربول ضد برينتفورد ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز الريدز 1-0.

الهدف أتى في الدقيقة 13 بعد تمريرة من المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

ونجح صلاح في تسجيل 30 هدفا أو أكثر في مواسم 2017-2018 (44 هدفا) و2020-2021 (31 هدفا) و2021-2022 (31 هدفا، وهو ما تمكن منه الآن للموسم الرابع في مسيرته مع الريدز، والثالث على التوالي.

صلاح أيضا بات أول لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في تاريخ ليفربول.

وهذا الهدف كان الرقم 100 لصلاح على أنفيلد.

وبذلك يعادل ستيفن جيرارد برصيد 186 هدفا في المركز الخامس لقائمة الهدافين التاريخيين للنادي.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 302 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 186 هدفا وصنع 74 هدفا حتى الآن.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

ماذا قدم صلاح أمام برينتفورد

الأهداف: 1

الأهداف المتوقعة: 0.83

التسديدات على المرمى: 2 من 3

المراوغات الناجحة: 2 من 3

لمسات الكرة: 61

التمريرات الصحيحة: 33 من 41

دقة التمرير: 80%

التمريرات المفتاحية: 3

العرضيات الصحيحة: 1 من 4

الكرات الطويلة الصحيحة: 2 من 2

الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 9

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 2