كرة سلة - استفاقة الربع الثالث تنصر الأهلي على سلاك في BAL

السبت، 06 مايو 2023 - 21:43

كتب : FilGoal

الأهلي - سلاك - سلة

اختتم الأهلي مشواره في دور المجموعات من بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL بالفوز على سلاك الغيني بنتيجة .

وأقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

بتلك النتيجة احتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب مجموعة النيل برصيد 9 نقاط خلف بترو دي لواندا الأنجولي المتصدر.

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وأنهى الأهلي مشواره في المجموعة بـ 4 انتصارات وخسارة واحدة ضد بطل أنجولا.

وسيلتقي الأهلي مع ريج الرواندي في ربع نهائي المسابقة وستقام يوم 20 مايو الجاري في كيجالي عاصمة رواندا.

وتقام مرحلة التصفيات النهائية بين 20 و27 من الشهر الجاري لتحديد بطل النسخة الثالثة من BAL.

وسجل عمر طارق أكثر عددا من النقاط للأهلي في المباراة برصيد 20 نقطة يليه إيهاب أمين 16 نقطة وعمرو زهران بـ 11 نقطة.

وصف المباراة

بدأت مباراة بقوة بين الفريقين حتى وصلت النتيجة إلى 12-8 بعد مرور 5 دقائق على الربع الأول.

استطاع لاعبو سلاك تعديل النتيجة قبل دقيقتين على نهاية الربع.

ومن ثم أنهى الأهلي الربع الأول متفوقا بنقطة واحدة بنتيجة 19-18.

في الربع الثاني بدأ الفريق الغيني بقوة فسجلوا 8 نقاط متتالية.

واستطاعوا مع انتصاف الربع لتوسيع الفارق لـ 14 نقطة بنتيجة 34-20.

قلص الأهلي الفارق لـ 8 نقاط وحاولوا العودة في النتيجة لكن الفريق الغيني أنهى الربع الثاني متفوقا بفارق 5 نقاط بنتيجة 43-38.

انتفاضة حمراء

في الربع الثالث قلب الأهلي الطاولة على لاعبي سلاك.

عدّل لاعبو الأهلي النتيجة ومن ثم وسعوا الفارق ليصل 14 نقطة بنتيجة 59-45 مع انتصاف الربع.

واصل الأهلي تعزيز تفوقه لينهي الربع الثالث بنتيجة 31-8 وتصبح نتيجة المباراة قبل بداية الربع الرابع 69-51 للأهلي.

في الربع الأخير حاول لاعبو سلاك أن يقلصوا الفارق ويعودوا في النتيجة ورغم محاولاتهم إلا أن الأهلي ظل متفوقا لتنتهي المباراة بنتيجة 80-70 لصالح الأهلي.

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