السادس على التوالي.. هدف صلاح يقود ليفربول للفوز على برينتفورد

السبت، 06 مايو 2023 - 21:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد برينتفورد

واصل ليفربول انتصاراته في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز السادس على التوالي بعدما هزم برينتفورد بهدف دون رد في الجولة 35.

وانتصر ليفربول على برينتفورد في المباراة التي أقيمت بملعب أنفيلد معقل الحمر، ليصل إلى النقطة 62 في المركز الخامس بجدول الترتيب، وبفارق نقطة فقط عن مانشستر يونايتد الذي يتبقى له مباراتين.

وتوقف رصيد برينتفورد عند النقطة 50 في المركز التاسع.

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وقبل برينتفورد حقق ليفربول 5 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي أمام كل من ليدز يونايتد ونوتينجهام فورست ووستهام يونايتد وتوتنام وفولام.

وجاء هدف فوز ليفربول في المباراة بقدم النجم المصري محمد صلاح.

بدأ ليفربول المباراة بضغط قوي واستطاع صلاح تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 13 بعد تمريرة بالرأس من فيرجل فان دايك.

ونجح صلاح في تسجيل 30 هدفا أو أكثر في مواسم 2017-2018 (44 هدفا) و2020-2021 (31 هدفا) و2021-2022 (31 هدفا، وهو ما تمكن منه الآن للموسم الرابع في مسيرته مع الريدز، والثالث على التوالي.

وبذلك يعادل ستيفن جيرارد برصيد 186 هدفا في المركز الخامس لقائمة الهدافين التاريخيين للنادي.

المزيد من الأرقام عن هدف محمد صلاح

واستمرت محاولات ليفربول لإضافة الهدف الثاني وأهدر داروين نونيز فرصة تعزيز التقدم.

وأظهرت هجمات برينتفورد المرتدة خطورة على ليفربول وسجل بريان مبومو هدف التعادل لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل.

وكاد إيفان توني أن يسجل هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت جوار القائم.

وفي الشوط الثاني استمرت محاولات ليفربول لتسجيل الهدف الثاني مع هجمات مرتدة خطيرة من برينتفورد.

وأطلق أرنولد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن دافيد رايا حارس برينتفورد تصدى لها ببراعة وأبعدها إلى ركنية.

وأيضا أهدر كودي جاكبو فرصة إضافة الثاني بعدما أصبح في مواجهة المرمة إثر تمريرة محمد صلاح لكنه سدد بعيدا عن الشباك.

ومرت الدقائق المتبقية من الشوط الثاني دون أن تتغير النتيجة ليفوز ليفربول بهدف صلاح.

ليفربول برينتفورد محمد صلاح الدوري الإنجليزي
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