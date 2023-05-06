جوندوجان: متأكد أن هالاند سيسدد ركلة الجزاء المقبلة

شدد إلكاي جوندوجان على ثقته في أن إيرلنج هالاند هو من سيسدد ركلة الجزاء التالية لمانشستر سيتي.

إلكاي جوندوجان النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وحقق مانشستر سيتي الفوز على ليدز بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل جوندوجان هدفي مانشستر سيتي في المباراة بينما أهدر ركلة جزاء قبل أن يقلص ليدز الفارق.

وقال جوندوجان للصحفيين عقب المباراة: "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد جدا وصنعنا الكثير من الفرص والسلبية الوحيد كانت فشلنا في تسجيل الهدف الثالث".

واستمر "سعيد بتسجيل الهدف الأول والذي كان مهما في مثل تلك المباريات وليدز دافعوا بشكل جيد وصعبوا المباراة علينا".

وتابع "اليوم كان التحذير الأفضل لنا ولدينا فريق صاحب خبرة كبيرة ونعرف ما يجب علينا فعله للمواصلة في تحقيق الفوز".

وأضاف "طلبت من هالاند تسديد ركلة الجزاء مرتين، هل أنت متأكد؟ خيبة أمل إهدار الركلة أعلى قليلا من تسجيل الهدفين".

وأتم "متأكد 100% أن هالاند هو من سيسدد ركلة الجزاء المقبلة".

وفاز مانشستر سيتي للمباراة العاشرة على التوالي في الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 82 في صدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد ليدز عند النقطة الـ 30 في المركز الـ 17.