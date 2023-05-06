جوارديولا: هالاند يجب أن يكون مسدد ركلات الجزاء بغض النظر عن النتيجة

السبت، 06 مايو 2023 - 20:30

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن رد فعله بعد ترك إيرلنج هالاند ركلة الجزاء بإلكاي جوندوجان.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على ليدز بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل جوندوجان هدفي مانشستر سيتي في المباراة بينما أهدر ركلة جزاء قبل أن يقلص ليدز الفارق.

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وقال جوارديولا للصحفيين عقب المباراة: "مواجهة أرسنال أنهكتنا قليلا ولكننا عبرنا من فولام وليدز ووست هام وهم فرق أقوياء وفي النهاية مباراة اليوم كان من الممكن أن تحسم بركلة الجزاء ولكنهم سجلوا وكان علينا أن نعاني".

واستمر "اليوم هالاند كان من الممكن أن يسجل هدفين أو ثلاثة لقد لعب بشكل رائع من خلال تحركاته وكل شيء وأحب أن أمدحه حينما لا يسجل".

وتابع "هالاند أراد أن يعطي ركلة الجزاء لزميله الذي أراد تسجيل هاتريك أنا أتفهم وهو مسدد رائع ولكن أنا دائما ما أتحلى بنفس الأحساسيس عندما تكون النتيجة 1-0 أو 2-0 يجب أن يسدد المنفذ الرئيسي".

وواصل "المباراة لم تكن قد انتهت ولكن الموقف يظهر لنا كم أن هالاند كريم، لو كانت النتيجة 4-0 ومتبقي 10 دقائق حسنا ولكن 2-0؟ إيرلنج هو أفضل مسدد حاليا ويجب أن يكون هو المنفذ".

وشدد "لو أن جوندوجان قد سجل ركلة الجزاء كانت ستكون ردود الفعل مختلفة والجميع كاد ليشيد بذلك".

وفاز مانشستر سيتي للمباراة العاشرة على التوالي في الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 82 في صدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد ليدز عند النقطة الـ 30 في المركز الـ 17.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا الدوري الإنجليزي الممتاز ليدز
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