كين: أردت مواصلة تسجيل الأهداف لتخطي لاعب مثل واين روني

أبدى هاري كين قائد توتنام الإنجليزي سعادته بتحقيق الفريق للانتصار على كريستال بالاس وتخطي واين روني في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

هاري كين النادي : توتنام هوتسبر

وسجل هاري كين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45 برأسية بعد عرضية من بيدرو بورو.

الهدف رفع رصيد كين إلى 209 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لينفرد بالمركز الثاني في صدارة الهدافين التاريخيين.

وقال هاري كين عبر هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "مباراة صعبة للغاية بعد أسبوع مررنا به كان لابد أن نحصد خلاله الـ 3 نقاط، والخروج بشباك نظيفة أمر رائع".

وأضاف "غيرنا نظامنا بدون الكرة وسار بشكل جيد، سببنا بعض المشاكل مع وبدون الكرة وعلينا أن نفخر بالفوز".

وواصل "كان هذا أول أسبوع كامل لراين ماسون في العمل والتدريب، غيرنا الخطة لـ 4-4-2 بدون كرة ليصبح لدينا لاعب إضافي وخلال استحواذنا على الكرة نعود لنفس الشكل الاعتيادي".

وعن الانفراد بالمركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي: "من الرائع أن يتواجد اسمك في قائمة المسجلين، وعندما تفوز يكون الشعور أفضل".

وأتم "أردت مواصلة تسجيل الأهداف لتخطي لاعب مثل واين روني، وهو واحد من أفضل لاعبي البلاد، إنه شعور خاص".

وفض كين شراكته مع واين روني أسطورة مانشستر يونايتد، الذي تراجع إلى المركز الثالث برصيد 208 هدفا.

لا يتوقف عن تحطيم الأرقام القياسية.. هاري كين يصبح أول لاعب يسجل 10 أهداف بالرأس في موسم واحد بالدوري الإنجليزي 👏👏#السبت_الكروي pic.twitter.com/KEXoyC1pI6 — FilGoal (@FilGoal) May 6, 2023

الصدارة لا تزال من نصيب ألان شيرار أسطورة نيوكاسل يونايتد برصيد 260 هدفا.

ولكن ما حققه كين دون سواه هو تسجيله للهدف العاشر بالرأس في نفس الموسم، وهو أول لاعب يحقق ذلك الإنجاز.

أيضا وصل كين إلى هدفه رقم 100 على ملعب فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الإعصار الإنجليزي المدمر 🌪️ هاري كين يتخطى واين روني ويصبح ثاني الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي 🤯 -ألان شيرار 260 هدفا -هاري كين 209 هدفا 🆕 -واين روني 208 هدفا كين لم يكتف بذلك فقط بل أصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل 100 هدف على ملعبه و100 هدف خارج ملعبه 👏 pic.twitter.com/PEJzEGF87b — FilGoal (@FilGoal) May 6, 2023

وبعيدا عن كين، شهدت المباراة أكبر فارق في العمر بين مدربي الفريقين، حيث أن روي هودسون مدرب كريستال بالاس أكبر من رايان ميسون مدرب توتنام بـ 43 عاما و308 أيام.

الفوز رفع رصيد توتنام إلى 57 نقطة من 35 مباراة في المركز السادس، بفارق نقطتين عن ليفربول الخامس الذي لعب مباراة أقل، ونقطتين عن برايتون السابع الذي لعب 3 مباريات أقل.

أما كريستال بالاس فقد تجمد رصيده عند 40 نقطة من 35 مباراة في المركز الثاني عشر.