نهاية مأساة.. تشيلسي يضمن البقاء بالفوز الأول منذ مارس

السبت، 06 مايو 2023 - 19:33

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - تشيلسي أمام فولام

تغلب تشيلسي على مضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل كونور جالاجر الهدف الأول في الدقيقة 9 بعد تمريرة من نجولو كانتي.

وفي الدقيقة 21 تعادل ماتياس فينا بصناعة رايان كريستي.

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في الشوط الثاني تمكن تشيلسي أخيرا من تحقيق الفوز بهدف بينوا بادياشيل في الدقيقة 82 بعد تمريرة من المغربي حكيم زياش.

قبل أن يحسم جواو فيليكس المباراة في الدقيقة 86 بثالث الأهداف بعد تمريرة من رحيم سترلينج.

بذلك يرفع تشيلسي رصيده إلى 42 نقطة من 34 مباراة في المركز الحادي عشر، بفارق 12 نقطة عن منطقة الهبوط.

فيما تجمد رصيد بورنموث عند 39 نقطة من 35 مباراة في المركز الرابع عشر.

تشيلسي سجل 3 أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى منذ 11 مارس الماضي أمام ليستر سيتي.

تشيلسي سجل في مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 11 و18 مارس، أمام ليستر وإيفرتون.

مباراة ليستر ذاتها شهدت آخر فوز للبلوز في الدوري الإنجليزي، وفوز اليوم على بورنموث أوقف سلسلة من 7 مباريات بلا فوز في الدوري، و9 في جميع المسابقات.

بورنموث تشيلسي الدوري الإنجليزي أستون فيلا توتنام
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