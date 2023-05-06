تخطى روني وسبق شيرار وغيره.. هاري كين يقود توتنام للفوز على كريستال بالاس

السبت، 06 مايو 2023 - 18:53

كتب : FilGoal

هدف هاري كين مع توتنام أمام مانشستر سيتي

تغلب توتنام هوتسبر على ضيفه كريستال بالاس بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هاري كين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45 برأسية بعد عرضية من بيدرو بورو.

الهدف رفع رصيد كين إلى 209 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لينفرد بالمركز الثاني في صدارة الهدافين التاريخيين.

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وفض كين شراكته مع واين روني أسطورة مانشستر يونايتد، الذي تراجع إلى المركز الثالث برصيد 208 هدفا.

الصدارة لا تزال من نصيب ألان شيرار أسطورة نيوكاسل يونايتد برصيد 260 هدفا.

ولكن ما حققه كين دون سواه هو تسجيله للهدف العاشر بالرأس في نفس الموسم، وهو أول لاعب يحقق ذلك الإنجاز.

أيضا وصل كين إلى هدفه رقم 100 على ملعب فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعيدا عن كين، شهدت المباراة أكبر فارق في العمر بين مدربي الفريقين، حيث أن روي هودسون مدرب كريستال بالاس أكبر من رايان ميسون مدرب توتنام بـ 43 عاما و308 أيام.

الفوز رفع رصيد توتنام إلى 57 نقطة من 35 مباراة في المركز السادس، بفارق نقطتين عن ليفربول الخامس الذي لعب مباراة أقل، ونقطتين عن برايتون السابع الذي لعب 3 مباريات أقل.

أما كريستال بالاس فقد تجمد رصيده عند 40 نقطة من 35 مباراة في المركز الثاني عشر.

توتنام توتنام هوتسبر كريستال بالاس هاري كين
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