سبورت: توتنام يرغب في ضم كيسي من برشلونة
السبت، 06 مايو 2023 - 16:40
كتب : FilGoal
استفسر توتنام من برشلونة على إمكانية ضم فرانك كيسي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
فرانك كيسي
النادي : برشلونة
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن برشلونة لديه رغبة في بيع كيسي مقابل 25 مليون يورو.
وأشار التقرير إلى أن اللاعب الإيفواري يجذب انتباه كذلك إنتر الغريم التقليدي لفريقه السابق لميلان لكن معاناة النيراتزوري المادية قد توجه اللاعب إلى إنجلترا.
وأوضح التقرير أن رغبة برشلونة في بيع اللاعب تأتي من احتمالية التعاقد مع إلكاي جوندوجان أو سفيان أمرابط.
هذا بالإضافة إلى أن برشلونة يرغب في توفير ميزانية قدرها 250 مليون يورو لضم لاعبين آخرين الصيف المقبل.
وانضم اللاعب صاحب الـ26 عاما إلى برشلونة قادما من ميلان في صفقة انتقال حر في صيف عام 2022.
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