سبورت: توتنام يرغب في ضم كيسي من برشلونة

استفسر توتنام من برشلونة على إمكانية ضم فرانك كيسي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن برشلونة لديه رغبة في بيع كيسي مقابل 25 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب الإيفواري يجذب انتباه كذلك إنتر الغريم التقليدي لفريقه السابق لميلان لكن معاناة النيراتزوري المادية قد توجه اللاعب إلى إنجلترا.

وأوضح التقرير أن رغبة برشلونة في بيع اللاعب تأتي من احتمالية التعاقد مع إلكاي جوندوجان أو سفيان أمرابط.

هذا بالإضافة إلى أن برشلونة يرغب في توفير ميزانية قدرها 250 مليون يورو لضم لاعبين آخرين الصيف المقبل.

وانضم اللاعب صاحب الـ26 عاما إلى برشلونة قادما من ميلان في صفقة انتقال حر في صيف عام 2022.