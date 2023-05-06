كهربا: جددت تعاقدي مع الأهلي.. وتمنيت مواجهة الزمالك في السوبر

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي عن تجديد تعاقده مع الأهلي لسنتين مقبلين.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث كهربا عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "كهربا: كنت واثق في نفسي وبمساعدة أسرتي والجهاز الفني وزملائي كل ذلك سبب عودتي بذلك الشكل، لم أكن أحلم بذلك ولكنني كنت آمل بالعودة لأفضل شكل".

وواصل "مستمر مع الأهلي هو بيتي، وجددت تعاقدي لسنتين، وبيني وبين الأهلي لا توجد عقود وسأظل في الأهلي حتى أموت".

وأردف "عندما يتم وضعي في أي ظرف أو ضغط فإن المولى عز وجل يساعدني لأخرج منها".

وعن جلوسه على مقاعد البدلاء ضد بيراميدز في كأس السوبر المصري قال: "لم أحزن من جلوسي على مقاعد البدلاء وكلنا فريق واحد، وحصلنا على ركلة الجزاء لأن ذلك مجهود فريق ولا يوجد حزن بل كلنا أشقاء داخل الفريق".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تجديد الأهلي لعقد كهربا لسنتين ليستمر تعاقده حتى عام 2026. (طالع التفاصيل)

أما عن أصعب مرحلة مرت عليه كشف "أصعب مرحلة مرت علي هي فترة إيقافي لستة أشهر، أهم شيء بالنسبة لي في الملعب هي الشبكة، أبحث عنها وأذهب إليها".

وبسؤاله هل تمنى مواجهة فريقه السابق الزمالك في السوبر قبل اعتذاره عن عدم المشاركة أجاب "لا يوجد لاعب لا يتمنى ألا يكون السوبر مباراة دربي بين الأهلي والزمالك ولكنه النصيب ونحن كنا في أتم الجاهزية لأي فريق مهما كان وفي أي بطولة سنعمل على الفوز بها".

وكان الزمالك اعتذر عن عدم المشاركة في اللقاء لعدم إصدار لجنة الانضباط بقرارتها بشأن عقوبة كهربا.

وعن رسالته لجماهير الأهلي قال: "أقول لجماهير الأهلي أنتم أحبائي وأشقائي ولو أستطيع تقبيل رأس كل شخص منهم سأفعل ذلك".

وعن هل يقلقه بحث الأهلي عن مهاجم أجاب بحسم "لا يقلقني الأمر، مهما يضم الأهلي من لاعبين فلا يقلقني الأمر وهذا إضافة للنادي".

وبسؤاله عن عدم اللعب كجناح وهل أصابه العجز ليلعب في مركزه الأصلي أجاب "لم يصبني العجز ولكن هذا قرار مدير فني وكل اللاعبين يساعدونني".

أما عن مواساته للاعبي بيراميدز عقب المباراة قال: "لاعبو بيراميدز أصدقائي وكنت أعمل على مواساتهم وأهم شيء الروح الرياضية".

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للعام الثاني على التوالي والمرة الـ13 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول من ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت بملعب محمد بن زايد في الإمارات.