خبر في الجول - الأهلي يقترب من تجديد تعاقد كهربا لموسمين

الجمعة، 28 أبريل 2023 - 23:20

كتب : أحمد الخولي

احتفال كهربا بهدفه مع الأهلي

أصبح تجديد تعاقد محمود عبد المنعم "كهربا" مع الأهلي قريبا.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فأن كهربا سيجدد تعاقده مع الأهلي لموسمين لينتهي التعاقد في صيف 2026.

وانضم كهربا إلى الأهلي في يناير 2020 وينتهي تعاقده في صيف 2024 قبل التجديد.

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وخرج كهربا معارا في النصف الثاني من الموسم الماضي لصفوف هاتاي سبور التركي.

وخاض صاحب القميص رقم 7 مع الأهلي 78 مباراة في جميع المسابقات سجل 27 هدفا وصنع 11.

وعقب انتهاء إيقاف كهربا شارك الجناح في 14 مباراة بجميع المسابقات بدءا من فبراير الماضي سجل خلالها 8 أهداف.

ويحتل كهربا المركز الثاني في ترتيب هدافي الأهلي الموسم الجاري برصيد 8 أهداف خلف محمد شريف.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتفوق الأهلي ذهابا بنتيجة 2-0 بفضل ثنائية محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

عقب ذلك يستعد الأهلي للقاء الزمالك في كأس السوبر المصري والمقرر إقامته في الإمارات يوم 5 مايو المقبل.

الأهلي محمود كهربا
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