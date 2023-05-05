محمد بركات: قرعة أمم إفريقيا متوازنة

أبدى محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأولمبي رضاه عن نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من مالي والجابون والنيجر.

وأقيمت القرعة اليوم الجمعة في المغرب حيث تقام البطولة في الفترة ما بين 24 يونيو إلى الثامن من شهر يوليو المقبل.

وتحدث بركات قائلا: "القرعة متوازنة ونحن جاهزون لكل المنافسين ونمتلك جيلا واعدا وجهاز فني على أعلى مستوى ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا".

وواصل "نلعب على البطولة وهدفنا التتويج باللقب والتأهل إلى الأولمبياد مباشرة مع كل الاحترام والتقدير لكل المنافسين ".

وأكمل "لم يكن صعود المنتخب الأولمبي إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة صدفة أو ضربة حظ، خاصة وأن التصفيات الإفريقية كانت قوية وساخنة وقد شهدت خروج منتخبات كبري مثل السنغال والكاميرون ونيجيريا والجزائر وتونس وجنوب إفريقيا وبوركينا فاسو".