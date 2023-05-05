تقرير مغربي: جاريدو يقترب من الرحيل عن الوداد.. وبلجيكي يتفوق على كارتيرون

أصبح الإسباني خوان كارلوس جاريدو قريبا من ترك منصبه في الوداد المغربي قبل أن يدخل النادي المرحلة الأخيرة الحاسمة من الموسم.

وتولى جاريدو مهمة الوداد في فبراير الماضي بعدما ترك تدريب الإسماعيلي.

وبحسب موقع "البطولة" المغربي فأن جاريدو ودّع لاعبي الوداد اليوم ولن يقود التدريبات التي ستقام بعد قليل.

وأوضح التقرير أن إدارة النادي تجري حاليا محادثات مع مدرب أجنبي.

ويستعد الوداد للقاء شباب المحمدية غدا السبت في الجولة 25 من الدوري المغربي.

وأوضح التقرير أن الفرنسي باتريك كارتيرون ضمن الأسماء المرشحة لتولي تدريب الرجاء لكن البلجيكي سفين فاندينبروك أقرب ليصبح المدير الفني للأحمر.

ثم أشار التقرير إلى أن "إدارة الوداد تعين عبد الإله صابر لقيادة الفريق، إلى حين إنهاء التفاوض مع المدرب البلجيكي سفين فاندينبروك".

وقاد جاريدو الوداد في 14 مباراة بجميع المسابقات حقق الفوز في 8 وخسر مباراة واحدة وتعادل في 5.

وقاد الإسباني الفريق للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث سيواجه صنداونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل.

وأيضا تأهل لربع نهائي كأس العرش المغربي حيث يلتقي

ولا يزال الوداد ينافس على لقب الدوري المغربي حيث يأتي في المركز الثاني خلف الجيش الملكي بفارق نقطة واحدة قبل 6 جولات على النهاية.