المزيد من المواهب.. برايتون يضم جواو بيدرو

أعلن برايتون اليوم الجمعة رسميا صفقته الأولى الرسمية في سوق الانتقالات الصيفية بضمه لجواو بيدرو من واتفورد.

وأشار الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي إلى أن عقد اللاعب البرازيلي سوف يستمر حتى صيف عام 2028.

وكان اللاعب البرازيلي انضم إلى واتفورد الذي يتواجد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي قادما من فلومينيزي في عام 2020.

وسجل اللاعب صاحب الـ21 عاما 24 هدفا وصنع تسعة آخرين مع واتفورد، وسبق له اللعب في الدوري الإنجليزي قبل الهبوط.

وقال المدير التقني لبرايتون ديفيد وير: "جواو كان أحد الأهداف طويلة المدى بالنسبة لنا، لقد جذب انتباه العديد من الأندية الأخرى عبر أوروبا".

وواصل "لذا نحن سعداء بالتوصل لاتفاق مع أحد أهدافنا قبل بدء سوق الانتقالات وإنه لأمر جيد كذلك للاعب ليركز على الموسم الجديد فور إتمام انتقاله لنا".