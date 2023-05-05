مؤتمر أرتيتا: ساليبا ليس متاحا.. ومواجهة نيوكاسل المقبلة مختلفة

الجمعة، 05 مايو 2023 - 18:41

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا وبيب جوارديولا - مانشستر سيتي وأرسنال

قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال إن ويليام ساليبا مازال ليس متاحا للتواجد مع فريقه في ل معاناته من الإصابة.

وتحدث أرتيتا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "سنقرر موقف جابرييل غدا في المران، لكنه لم يستطع إنهاء المباراة الماضية وهذه علامة ليس جيدة".

أما عن ساليبا فقال: "لم يحرز الكثير من التقدم، لم يستطع المشاركة في أي فعالية مع الفريق حتى الآن".

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وبسؤاله هل سيكون ساليبا ليس متاحا لنهاية الموسم قال: "لم نصل لتلك النقطة بعد وآمل ألا نصل إليها، ولكن إن حدث الأمر فسوف نعلن عنه".

وعن مواجهة نيوكاسل المقبلة قال: "إنها مباراة مختلفة عن الموسم الماضي بلاعبين مختلفين ويجب أن نلعب أفضل من الموسم الماضي، ونعرف أنهم في ملعبهم متميزين".

ويحل أرسنال يوم الأحد المقبل ضيفا على نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك لملاقاته في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وكان أرسنال خسر مباراة الموسم الماضي في الملعب ذاته بهدفين دون رد.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في الترتيب بـ78 نقطة بفارق نقطة ومباراة أكثر من مانشستر سيتي المتصدر.

فيما يأتي نيوكاسل ثالثا بـ65 نقطة بعدما خاض 33 مباراة.

أرتيتا أرسنال نيوكاسل الدوري الإنجليزي
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