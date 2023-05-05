قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إنه لا يفكر في لقاء ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بقدر تفكيره الآن في مواجهة ليدز.

ويستضيف سيتي منافسه ليدز غدا السبت في ملعب الاتحاد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "لا أفكر في لقاء ريال مدريد، لقد رأيت اللاعبين مرهقين بعد مباراتي فولام ووست هام والآن سأرى كيف سيتعافى كل منهم وقراراتي ستكون بناء على حالتهم البدنية والذهية".

وأردف "نريد الابتعاد عن أرسنال غدا بفارق أربع نقاط وهذا كل ما أركز عليه".

وعن مواجهته لسام ألاردايس مدرب ليدز قال: "حققت نتائج جيدة ضده في السابق، لكن تأثير المدرب الجديد في أول مباراتين يكون كبيرا، وليدز يلعب من أجل البقاء ولا أعرف كيف سيلعبون غدا، أول 10 أو 15 دقيقة في العالم ستكون هامة، هي مباراة ضخمة لنا".

وأكمل "عندما نواجه مدربا جديدا مع فريق فنحن نركز على أنفسنا ونحلل مبارياتنا أكثر لتساعدنا في المباراة المقبلة".

أما عن كيفن دي بروين فقال: "لقد تدرب معنا بالأمس واليوم سوف نتدرب ونقرر موقفه بعدها".

ويتصدر سيتي جدول الترتيب بـ79 نقطة من 33 مباراة، فيما يأتي ليدز في المركز الـ17 بـ30 نقطة بعدما خاض 34 مباراة.

مؤتمر جوارديولا: لا أفكر في ريال مدريد.. وموقف دي بروين من لقاء ليدز

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إنه لا يفكر في لقاء ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بقدر تفكيره الآن في مواجهة ليدز.

ويستضيف سيتي منافسه ليدز غدا السبت في ملعب الاتحاد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "لا أفكر في لقاء ريال مدريد، لقد رأيت اللاعبين مرهقين بعد مباراتي فولام ووست هام والآن سأرى كيف سيتعافى كل منهم وقراراتي ستكون بناء على حالتهم البدنية والذهية".

وأردف "نريد الابتعاد عن أرسنال غدا بفارق أربع نقاط وهذا كل ما أركز عليه".

وعن مواجهته لسام ألاردايس مدرب ليدز قال: "حققت نتائج جيدة ضده في السابق، لكن تأثير المدرب الجديد في أول مباراتين يكون كبيرا، وليدز يلعب من أجل البقاء ولا أعرف كيف سيلعبون غدا، أول 10 أو 15 دقيقة في العالم ستكون هامة، هي مباراة ضخمة لنا".

وأكمل "عندما نواجه مدربا جديدا مع فريق فنحن نركز على أنفسنا ونحلل مبارياتنا أكثر لتساعدنا في المباراة المقبلة".

أما عن كيفن دي بروين فقال: "لقد تدرب معنا بالأمس واليوم سوف نتدرب ونقرر موقفه بعدها".

ويتصدر سيتي جدول الترتيب بـ79 نقطة من 33 مباراة، فيما يأتي ليدز في المركز الـ17 بـ30 نقطة بعدما خاض 34 مباراة.