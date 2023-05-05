رومانو: اتفق مع برايتون.. ميلنر سيرحل عن ليفربول بنهاية الموسم

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت عن نيلة جيمس ميلنر لاعب ليفربول بالرحيل عن الفريق بنهاية الحالي.

جيمس ميلنر النادي : ليفربول ليفربول

وقال رومانو إن ميلنر سيرحل عن ليفربول بشكل مجاني بعد أن ينتهي تعاقده في شهر يونيو المقبل.

وفقا للصحفي الإيطالي فإن ميلنر قد اتفق مع برايتون على الانضمام للفريق بشكل مجاني لمدة موسم واحد.

وسيلحق ميلنر بجواو بيدرو لاعب واتفورد الذي وقع على الانضمام لبرايتون في الموسم المقبل مقابل 30 مليون يورو.

وأشار رومانو إلى أن كل من نابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين سيرحلان عن ليفربول أيضا مجانا بنهاية الموسم.

وانضم ميلنر لليفربول في 2015 قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ 37 عاما شارك مع ليفربول في 328 مباراة خلال 8 سنوات وسجل 26 هدفا وصنع 46.

لاعب الوسط الإنجليزي توج مع ليفربول بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للاندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الدرع الخيرية في مرة لكل منهم.

وكان يروجن كلوب مدرب ليفربول قد أعلن رحيل روبيرتو فيرمينو مهاجم الفريق بنهاية الموسم بعد نهاية عقده.