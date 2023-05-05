تقرير: مانشستر يونايتد حسم مصير فيجورست

حسم مانشستر يونايتد قراره بشأن استمرار المهاجم الهولندي فاوت فيجورست من عدمه في الموسم المقبل.

وانتقل فيجورست لصفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من بيرنلي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وبحسب موقع "مانشستر إيفيننج نيوز" الإنجليزي، مانشستر يونايتد لا يخطط للتعاقد مع فاوت فيجورست بشكل دائم.

وأوضحت ضحت التقارير أن النادي الإنجليزي يضع هاري كين مهاجم توتنام على رأس أولوياته في الموسم المقبل.

وأشارت إلى محمد قدوس مهاجم أياكس وكولو مواني نجم آينتراخت فرانكفورت أيضا ضمن الخيارات المطروحة على طاولة الشياطين الحمر.

ويملك مانشستر يونايتد 63 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في الدوري الإنجليزي خلال المسوم الحالي بعدما خاض 33 مباراة.

فيجورست شارك مع مانشستر يونايتد يف 26 مباراة وسجل هدفين وصنع 3 أهداف بجميع المسابقات.

صاحب الـ30 عاما انتقل لصفوف مانشسستر يونايتد بعدما خطف الأنظار مع منتخب بلاده هولندا في منافسات كأس العالم 2022 بقطر.