بظهور صلاح.. ليفربول يعلن قميصه لموسم 2023/2024
الجمعة، 05 مايو 2023 - 11:01
كتب : FilGoal
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن قميصه للموسم الجديد 2023/204 والمقدم من شركة نايكي.
وأشار ليفربول إلى أن القميص مستوحى من قميص الفريق الكلاسيكي لموسم 1973/1974.
وظهر محمد صلاح على رأس الفيديو الدعائي للقميص والذي نشره النادي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.
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It’s here… and it’s beautiful.— Liverpool FC (@LFC) May 5, 2023
Introducing our new 2023/24 @nikefootball home kit, inspired by the classic strip of '73/74. 😍 pic.twitter.com/4L2EgobbAm
ويرتدي ليفربول قميص نايكي للموسم الثاني على التوالي.
وكان ليفربول قد حقق الفوز في مباراته الأخيرة على فولام بهدف دون مقابل سجله محمد صلاح.
ويحتل ليفربول حاليا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة وبفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.