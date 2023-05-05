بظهور صلاح.. ليفربول يعلن قميصه لموسم 2023/2024

الجمعة، 05 مايو 2023 - 11:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول وفولام

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن قميصه للموسم الجديد 2023/204 والمقدم من شركة نايكي.

وأشار ليفربول إلى أن القميص مستوحى من قميص الفريق الكلاسيكي لموسم 1973/1974.

وظهر محمد صلاح على رأس الفيديو الدعائي للقميص والذي نشره النادي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

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ويرتدي ليفربول قميص نايكي للموسم الثاني على التوالي.

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وكان ليفربول قد حقق الفوز في مباراته الأخيرة على فولام بهدف دون مقابل سجله محمد صلاح.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة وبفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

ليفربول محمد صلاح
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