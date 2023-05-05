بظهور صلاح.. ليفربول يعلن قميصه لموسم 2023/2024

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن قميصه للموسم الجديد 2023/204 والمقدم من شركة نايكي.

وأشار ليفربول إلى أن القميص مستوحى من قميص الفريق الكلاسيكي لموسم 1973/1974.

وظهر محمد صلاح على رأس الفيديو الدعائي للقميص والذي نشره النادي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

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It’s here… and it’s beautiful.​



Introducing our new 2023/24 @nikefootball home kit, inspired by the classic strip of '73/74. 😍 pic.twitter.com/4L2EgobbAm — Liverpool FC (@LFC) May 5, 2023

ويرتدي ليفربول قميص نايكي للموسم الثاني على التوالي.

وكان ليفربول قد حقق الفوز في مباراته الأخيرة على فولام بهدف دون مقابل سجله محمد صلاح.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة وبفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.