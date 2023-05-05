برزنتيشن تكشف الموعد المحتمل لبطولة السوبر الجديدة.. واحتمالية إقامة نسخة إضافية

الجمعة، 05 مايو 2023 - 01:05

كتب : FilGoal

كأس السوبر

كشف سيف الوزيري رئيس شركة برزنتيشن سبورتس عن النظام الجديد لكأس السوبر المصري وموعده المحتمل لإقامته في الإمارات.

وتحدث الوزيري لقناة "أبو ظبي الرياضية" قائلh: "دائما ننظر للشريك الخاص بنا وهو مجلس أبو ظبي الرياضي أن يكون شريك في صناعة القرار ليس فقط لخروج منتج يليق بل لتحقيق الأهداف".

وواصل "كنا نتحدث عن إقامة السوبر من 4 فرق من خلال 3 مباريات والفائز من مباراتي نصف النهائي يصعدان للنهائي وربما يكون هناك مباراة أخرى لتحديد المركزين الثالث والرابع".

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وأوضح رئيس شركة برزنتيشن "بطولة كأس السوبر في شكلها الجديد مدتها ستكون أسبوع وستبدأ في الموسم المقبل، عرضنا الفكرة على اتحاد الكرة ولاقت استحسانا، والفكرة ستتطلب من الاتحاد تعديل حق الرابطة واتخذنا موافقة الرابطة لتساعدنا على ترتيب أجندة المباريات".

وعن هوية المشاركين في البطولة قال: "ربما كأس الرابطة تؤهل بطلها لكأس السوبر مع بطل الدوري والكأس".

وكشف الوزيري عن وجود فكرة جديدة لإقامة نسخة أخرى إضافية من كأس السوبر وتجمع بين بطلي الدوري وكأس الرابطة وقال: "هناك فكرة أخرى ربما تكون هناك مسابقتين لكأس السوبر والأولى تقام في شهر أكتوبر والثانية في ديسمبر أو يناير".

وأتم "الفكرة المطروحة أن تقام البطولة لأربع سنوات في الإمارات، المنتج أصبح عليه طلب حتى من مصر من الرعاة".

وكان اتحاد الكرة كشف في بيان أرسله للصحفيين في شهر ديسمبر الماضي عن دراسته لتغيير نظام كأس السوبر الذي يجمع بين بطلي الدوري وكأس مصر لتقام بمشاركة أربعة فرق.

هؤلاء الفرق الأربعة يتضمنون بطل الدوري وبطل الكأس، فيما سيتم تحديد معيار اختيار الفريقين الإضافيين خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر آنذاك من رابطة الأندية لـFilGoal.com: "لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة تنص على أن يقام السوبر المحلي بين بطلي الدوري والكأس".

وأضاف "بالتالي أي تعديل على المسابقة يستوجب مسبقا تعديل على اللائحة".

المصدر استدرك "هناك اقتراح لتنظيم بطولة أخرى ترويجية ربحية لدعم الأندية المصرية من خلال إقامة مسابقة تلعب خارج مصر، والأقرب لها دول الخليج".

وأتم "على أن تضم البطولة بطل الدوري ووصيفه، وبطل كأس مصر، وبطل كأس الرابطة".

كأس السوبر المصري
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