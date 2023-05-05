+98.. برايتون يصعق يونايتد ويكتب ما يحدث لأول مرة في التاريخ ويشعل الصراع الأوروبي

الجمعة، 05 مايو 2023 - 00:14

كتب : FilGoal

أليكسيس ماك أليستر - برايتون ومانشستر يونايتد

صعق برايتون منافسه مانشستر يونايتد بهدف قاتل في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليخطف انتصارا مثيرا.

وانتصر برايتون على يونايتد مساء الخميس في ملعبه أميكس في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وأصبحت تلك المرة الأولى في التاريخ التي ينتصر فيها برايتون على يونايتد ذهابا وإيابا بعد فوزه عليه في الجولة الافتتاحية للموسم بهدفين دون رد.

سجل أليكسيس ماك أليستر هدف انتصار برايتون من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد برايتون إلى 55 نقطة يحتل بهم المركز السادس في جدول الترتيب مع تبقي مباراتين مؤجلتين له.

ويبتعد برايتون عن ليفربول صاحب المركز الخامس بفارق أربع نقاط لكن خاض ليفربول مباراتين أكثر من منافسه.

أما يونايتد فتجمد رصيده عند 63 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بعدما خاض 33 مباراة.

صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا

ضمن مانشستر سيتي وأرسنال رسميا تأهلهما لدوري الأبطال الموسم المقبل حتى لو خسرا مبارياتهما المتبقية بالفعل.

أما الترتيب فهو الآن كالتالي:

3 – نيوكاسل 65 نقطة من 33 مباراة

4 – مانشستر يونايتد 63 نقطة من 33 مباراة

5 – ليفربول 59 نقطة من 34 مباراة

6 – برايتون 55 نقطة من 32 مباراة

فمن سيتأهل رفقة سيتي وأرسنال إلى أعرق المسابقات الأوروبية الموسم المقبل؟

ملخص المباراة

بدأت المباراة ببينية رائعة من برونو فيرنانديز إلى أنتوني لكن تسديدة اللاعب البرازيلي مرت بجوار المرمى بقليل.

وأهدر ميتوما انفرادا تاما بعدما سدد الكرة في وجه ديفيد دي خيا.

ورد برونو بتسديدة قوية لكنها مرت أعلى المرمى.

وكاد ميتوما يسجل هدفا ومر بطريقة جميلة من آرون وان بيساكا لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

وتألق دي خيا أمام رأسية من ويبستر، وكاد راشفورد يسجل هدفا لكن حارس برايتون حولها لركلة ركنية.

وسدد أنتوني كرة قوية ارتطمت في الشباك من الخارج، وبعدها بدقائق أطلق تسديدة أخرى لكن الحارس كان له بالمرصاد وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وأهدر أنتوني مارسيال انفرادا بعدما سدد الكرة في منتصف المرمى.

وسدد فاكوندو بونانوتي كرة مقوسة مرت بجوار مرمى دي خيا بقليل.

وانفرد ميتوما بدي خيا مجددا لكن تسديدته الضعيفة تصدى لها الحارس الإسباني.

وحول كاسيميرو عرضية برأسية لكنها مرت أعلى المرمى، ورد عليه سولي مارش بتصويبة لكنها مرت لخارج الملعب.

وأطلق ماك أليستر تسديدة قوية حولها دي خيا لركلة ركنية.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة سدد ماك أليستر الكرة بعد متابعته تشتيت من ركلة ركنية شتتها برونو وتلاها تصويبة من كايسيدو أبعدها دي خيا.

لكن الحكم أوقف اللعب وعاد لتقنية الفيديو التي أكدت وجود لمسة يد على لوك شو واحتسب ركلة جزاء لبرايتون.

وحول ماك أليستر ركلة الجزاء بنجاح على يمين دي خيا الذي قفز في الاتجاه المعاكس ليخطف اللاعب الأرجنتيني انتصارا مثيرا وقاتلا لبرايتون.

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