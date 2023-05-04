تشكيل مانشستر يونايتد – مارسيال أساسي.. وفريد يجاور كاسيميرو ضد برايتون

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة برايتون اليوم الخميس.

ويحل يونايتد ضيفا على برايتون في ملعب أميكس في لقاء مؤجل من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: ديوجو دالوت- لوك شو- فيكتور ليندلوف- آرون وان بيساكا

في الوسط الدفاعي: فريد- كاسيميرو

في الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد- برونو فيرنانديز- أنتوني

في الهجوم: أنتوني مارسيال

ويحتل يونايتد المركز الرابع برصيد 63 نقطة بعدما خاض 32 مباراة.

فيما يأتي برايتون ثامنا بـ52 نقطة.