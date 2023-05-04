هالاند: لو فكرت كثيرا في الأرقام القياسية سأصاب بالجنون

يشعر إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي أنه قد يصاب بالجنون لو استمر في التفكير في الأرقام القياسية التي يحطمها في موسمه الأول بإنجلترا.

وأصبح هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 35 هدفا في الموسم حين هز شباك وست هام يونايتد في الفوز بنتيجة 3-0 في لقاء مؤجل من الجولة 28 من المسابقة.

وقال هالاند في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ليلة مميزة، ولحظة مميزة، أنا سعيد وفخور للغاية، ماذا يمكن قوله أكثر؟".

وأضاف "لقد كان شعورا رائعا أن أرى الجميع يقف في ممر شرفي من أجلي، مثل كل هدف أحرزه، والفوز بالمباريات أيضا مهما".

وأكمل ذو الـ22 عاما "الجميع ضربني من الخلف لذلك كان الأمر مؤلما، كان أمرا رائعا، أنا سعيد للغاية".

وتابع "أمام وست هام حاولنا خلق الفرص لإحراز الأهداف ولكن الأمر ليس سهلا، عانينا في الشوط الأول، ناثان آكي سجل، ثم أنا وبعدها فيل فودين، كان فوزا مهما".

وواصل "تفكيري الأول كان الركض نحو المرمى، جاك جريليش تحدث معي قبل المباراة، قال لي إنه يريد أن يصنع هدف كسر الرقم القياسي".

وأوضح "لقد كانت تمريرة رائعة من جاك، رأيت الحارس يخرج وكانت لحظة مثالية للعب الكرة من فوق رأسه".

هالاند وصل إلى هدفه رقم 51 في جميع المسابقات.

وشدد النجم النرويجي "سأنام وأستيقظ أفكر في الحصول على الـ3 نقاط أمام ليدز".

وقال "لا يمكنني الاستمرار في التفكير في هذه الأرقام وإلا سأصاب بالجنون، لذا علينا التفكير في مباراة ليدز".

وأتم "لا يمكننا التفكير في نهائي الكأس الآن، لدينا مباراة أمام ليدز بعد 3 أيام، علينا التفكير في المباراة المقبلة والتركيز، المباريات الأخيرة الآن أصبحت نهائيات".