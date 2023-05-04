مؤتمر باتشيكو: لن أختلق الأعذار.. وأخطاء صغيرة تحرمني من الألقاب أمام الأهلي

الخميس، 04 مايو 2023 - 16:35

كتب : FilGoal

باتشيكو مدرب بيراميدز

يرفض البرتغالي جايمي باتشيكو اختلاق الأعذار قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في كأس السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي بمنافسه بيراميدز في ملعب محمد بن زايد غدا الجمعة ضمن نهائي كأس السوبر المصري.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سنحارب على حظوظنا في الفوز بكأس السوبر. الأهلي فريق كبير ولديه خبرة في النهائيات. بيراميدز عمره صغيره وخاض أكثر من نهائي للحصول على لقبه الأول لكنه لم يوفق وهذا ما يمنحنا حافز كبير وحماس لتحقيق لقبنا الأول في تاريخ النادي".

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وشدد "من السهل اختلاق الأعذار من ضغط المباريات وإرهاق السفر ولكن نحن لم نحضر إلى هنا من أجل ذلك. لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين وسنلعب بإيجابية وروح عالية لتحقيق الفوز".

وكان من المفترض أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في السوبر في أبو ظبي.

وسيلعب الأهلي أمام بيراميدز في كأس السوبر بعد اعتذار الزمالك عن خوض المباراة.

النهائي الثالث

وتابع "النهائي الثالث أمام الأهلي؟ كل النهائيات التي خضتها أمام الأهلي قدمت أداء مميز وكنت قريب من الفوز ولكن أخطاء صغيرة حرمتني من التتويج. النهائيات دائما تُحسم بجزئيات بسيطة ومن الوارد جدا تحقيق الفوز هذه المرة".

وأجاب "بالطبع سنفتقد عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر الذي سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة. سنحاول تعويضه ولدينا ثقة كاملة في المجموعة الموجودة بقائمة المباراة".

وسبق وأن خسر باتشيكو نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 بهدفين مقابل هدف عندما كان مدربا لنادي الزمالك.

فيما خسر لقب الموسم المنصرم من كأس مصر بعد الخسارة أيضا من الأهلي بهدفين مقابل بهدف.

غياب السعيد

وعن غياب عبد الله السعيد قائد بيراميدز أجاب "بالطبع سنفتقد عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر الذي سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة. سنحاول تعويضه ولدينا ثقة كاملة في المجموعة الموجودة بقائمة المباراة".

ويغيب عبد الله السعيد بسبب الإصابة في مواجهة الأهلي ومن المقرر عودته عقب منتصف يونيو المقبل تقريبا. (طالع التفاصيل)

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة غدا الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1 و2.

ويعلق على المباراة كل من مدحت شلبي ومحمد البوشي وأمير محروس.

وكذلك عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن تعيين محمود البنا حكما لمباراة السوبر.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم اللقاء: محمود البنا

مساعد أول: هاني عبد الفتاح

مساعد ثان: أحمد توفيق طلب.

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