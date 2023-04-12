خبر في الجول - إصابة عبد الله السعيد بجزع في الرباط الداخلي للركبة.. ومدة الغياب

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 01:19

كتب : حامد وجدي

عبد الله السعيد - الأهلي وبيراميدز

أثبت الأشعة التي أجراها عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز بإصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وكان عبد الله السعيد قد تم استبداله اضطراريا بين شوطي المباراة بعد تعرضه للإصابة في نهاية الشوط الأول.

وعلم FilGoal.com أن الأشعة التي خضع لها عبد الله السعيد أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

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ويغيب عبد الله السعيد لمدة تصل إلى شهرين بسبب الإصابة وهو ما يعني عودته عقب منتصف يونيو تقريبا.

وكان بيراميدز قد خسر نهائي كأس مصر عن موسم 2021 -2022 أمام الأهلي بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

وتعرض أسامة جلال لاعب بيراميدز أيضا للإصابة في العضلة الأمامية من الدرجة الأولى وسيتسبب ذلك في غيابه لمدة أسبوعين على أقل تقدير.

ويستعد بيراميدز لاستئناف مباريات الدوري بخوض مواجهتي أسوان ثم الداخلية يومي 14 و18 أبريل الجاري على الترتيب.

ويسافر بيراميدز إلى أسوان مساء الخميس استعدادا لخوض لقاء الجمعة ضمن مباريات الجولة 25 من المسابقة.

بينما يستضيف بيراميدز فريق مارومو جالانتس الجنوب إفريقي يوم 23 أبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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