جوارديولا: هالاند يستحق الممر الشرفي لهذه الأسباب

أسهب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في الإشادة بنجمه إيرلينج هالاند بعدما واصل تحطيم الأرقام القياسية.

وأصبح هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 35 هدفا في الموسم حين هز شباك وست هام يونايتد في الفوز بنتيجة 3-0 في لقاء مؤجل من الجولة 28 من المسابقة.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هالاند يستحق الممر الشرفي، الفريق بالكامل يستحق ذلك، إيرلينج مهاجم مميز، نحن سعداء من أجله، من الممتع التواجد والعمل معه".

وأضاف "الجميع سعداء لتواجده معنا، هذا الرقم القياسي سيحطم مرة أخرى، من الممكن عن طريقه أو بواسطة لاعب آخر، ولكنه سيسجل المزيد من الأهداف".

وأكمل المدرب الإسباني "عندما تكون هناك مناسبة مميزة، نريد أن نظهر كم هي مميزة".

وواصل "لقد تفوق على مهاجمين مذهلين، مثل ألان شيرار وأندي كول، هذا أمر مميز، عندما نجحنا في ضمه كنا نعرف أنه سيسجل من كل مكان".

واستمر "علينا أن ننظر إلى الأمر ككل، اللاعبون يفهمون تحركاته، فقط تحتاج لبعض الوقت، لكنه تأقلم بشكل سريع للغاية".

وأوضح "عندما تخلق له الفرص، يسجل من كل المواقف، ركلات الجزاء، العرضيات، الالتحامات، الهجمات المرتدة، هو يفعل الكثير والكثير من الأمور".

ويرى أن "لذلك هو يسجل المزيد من الأهداف، أشعر بأن هالاند يريد التسجيل المزيد من الأهداف، وذلك بسبب عقليته".

وأتم "أعتقد أنه هادئ للغاية. يريد تسجيل المزيد والمزيد والمزيد، يعتقد أنه سيسجل في الدقيقة القادمة، أو الهجمة التالية. هذا شيء إيجابي للغاية. لقد تعلمت الكثير من هذه العقلية".

وأصبح في رصيد سيتي 79 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال الثاني وله مباراة أقل.

كما وصل سيتي لـ 1000 هدف تحت قيادة بيب جوارديولا في 404 مباراة بجميع المسابقات.