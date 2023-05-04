جوارديولا: هالاند يستحق الممر الشرفي لهذه الأسباب

الخميس، 04 مايو 2023 - 14:25

كتب : FilGoal

هالاند

أسهب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في الإشادة بنجمه إيرلينج هالاند بعدما واصل تحطيم الأرقام القياسية.

وأصبح هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 35 هدفا في الموسم حين هز شباك وست هام يونايتد في الفوز بنتيجة 3-0 في لقاء مؤجل من الجولة 28 من المسابقة.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هالاند يستحق الممر الشرفي، الفريق بالكامل يستحق ذلك، إيرلينج مهاجم مميز، نحن سعداء من أجله، من الممتع التواجد والعمل معه".

أخبار متعلقة:
سان جيرمان يدين هجوم جماهيره على منازل ميسي ونيمار.. ويعزز الحماية كلوب يكشف حديثه مع صلاح حول تسديد ركلات الجزاء تقييم صلاح أمام فولام من الصحف الإنجليزية مواعيد مباريات الخميس 4 مايو 2023- الدوري ومانشستر يونايتد وحسم مرتقب في إيطاليا

وأضاف "الجميع سعداء لتواجده معنا، هذا الرقم القياسي سيحطم مرة أخرى، من الممكن عن طريقه أو بواسطة لاعب آخر، ولكنه سيسجل المزيد من الأهداف".

وأكمل المدرب الإسباني "عندما تكون هناك مناسبة مميزة، نريد أن نظهر كم هي مميزة".

وواصل "لقد تفوق على مهاجمين مذهلين، مثل ألان شيرار وأندي كول، هذا أمر مميز، عندما نجحنا في ضمه كنا نعرف أنه سيسجل من كل مكان".

واستمر "علينا أن ننظر إلى الأمر ككل، اللاعبون يفهمون تحركاته، فقط تحتاج لبعض الوقت، لكنه تأقلم بشكل سريع للغاية".

وأوضح "عندما تخلق له الفرص، يسجل من كل المواقف، ركلات الجزاء، العرضيات، الالتحامات، الهجمات المرتدة، هو يفعل الكثير والكثير من الأمور".

ويرى أن "لذلك هو يسجل المزيد من الأهداف، أشعر بأن هالاند يريد التسجيل المزيد من الأهداف، وذلك بسبب عقليته".

وأتم "أعتقد أنه هادئ للغاية. يريد تسجيل المزيد والمزيد والمزيد، يعتقد أنه سيسجل في الدقيقة القادمة، أو الهجمة التالية. هذا شيء إيجابي للغاية. لقد تعلمت الكثير من هذه العقلية".

وأصبح في رصيد سيتي 79 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال الثاني وله مباراة أقل.

كما وصل سيتي لـ 1000 هدف تحت قيادة بيب جوارديولا في 404 مباراة بجميع المسابقات.

إيرلينج هالاند بيب جوارديولا مانشستر سيتي
نرشح لكم
من يحسم الصراع؟ هذه هي المباريات المتبقية لـ سيتي وأرسنال نحو لقب الدوري كلوب يكشف حديثه مع صلاح حول تسديد ركلات الجزاء تقييم صلاح أمام فولام من الصحف الإنجليزية هدف صلاح يكفي.. ليفربول ينتصر على فولام ويواصل مطاردة حلم دوري الأبطال بيب 1000 وهالاند القياسي.. مانشستر سيتي يعود للصدارة بثلاثية ضد وست هام انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (3) (0) وست هام انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (1) - (0) فولام.. صلاح يخطف الانتصار تشكيل ليفربول – دياز أساسي مجددا.. وعودة نونيز أمام فولام
أخر الأخبار
من يحسم الصراع؟ هذه هي المباريات المتبقية لـ سيتي وأرسنال نحو لقب الدوري 53 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - قائمة المواد الممنوعة في كأس السوبر 20 دقيقة | كأس السوبر المصري
جوارديولا: هالاند يستحق الممر الشرفي لهذه الأسباب 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سان جيرمان يدين هجوم جماهيره على منازل ميسي ونيمار.. ويعزز الحماية ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف موقف أليو ديانج من المشاركة في السوبر ساعة | الكرة المصرية
دوري NBA - ثلاثيات بوسطن تحرق فيلادلفيا رغم عودة نجمه 2 ساعة | كرة سلة
الزمالك: عدم خوض السوبر كلفنا الكثير.. وهذا موقفنا من اللجوء لـ فيفا 2 ساعة | الكرة المصرية
تعرف على المباريات المتبقية لـ اتحاد جدة والنصر في صراع الدوري السعودي 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة