سان جيرمان يدين هجوم جماهيره على منازل ميسي ونيمار.. ويعزز الحماية

أدان نادي باريس سان جيرمان جماهيره التي هاجمت مقر النادي ومنازل نيمار وليونيل ميسي وماركو فيراتي في ظل تراجع النتائج مؤخرا.

وأفاد سان جيرمان في بيان: "يدين باريس سان جيرمان بأشد عبارات الحزم التصرفات غير المسموح بها والمهينة لمجموعة صغيرة من الأفراد، والتي وقعت يوم الأربعاء".

وأضاف "مهما كانت الاختلافات، لايوجد أي مبرر لمثل هذه التصرفات. ويبدي النادي مساندته الكاملة للاعبيه، ولجميع الأشخاص المعنيين بهذا التصرف المشين".

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن النادي عزز الحماية أمام مقر التدريب ومنازل لاعبيه بعد ما حدث.

ماذا حدث؟

وتظاهر مئات المشجعين يوم الأربعاء أمام مقر النادي بسبب تراجع نتائج الفريق.

بعد أيام من خسارة سان جيرمان أمام لوريان في الدوري وهي الهزيمة الثالثة للفريق الباريسي في مبارياته الـ4 الأخيرة على أرضه.

وهتفت الجماهير الغاضبة "مللنا من المرتزقة"، "يجب طرد ناصر الخليفي رئيس النادي"، يجب طرد ميسي"، نحن باريس".

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بينما تجمعت مجموعة من الجماهير أمام منزل نيمار وهم يرددون "نيمار.. ارحل".

ورد نيمار على ذلك حين قال عبر حسابه الشخصي على إنستجرام "لا تدع الناس يضعونك في العاصفة، بل اجعلهم يمرون في سلام".

وخسر باريس سان جيرمان من لوريان بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الـ 33 من الدوري الفرنسي.

الخسارة هي السادسة لباريس سان جيرمان في الدوري منذ بداية الموسم الحالي.

واستقبل باريس سان جيرمان ثلاثة أهداف على ملعبه في مباراة واحدة بالدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ موسم 2011/2012.

وفشل باريس سان جيرمان في الحفاظ على نظافة شباكه لـ 8 مرات متتالية للمرة الأولى منذ عام 1989.

وتجمد رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة الـ 75 في الصدارة بفارق 8 نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراة أقل.