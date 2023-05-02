ليكيب: القشة التي قصمت ظهر البعير.. سان جيرمان يقرر عدم تجديد عقد ميسي

قرر نادي باريس سان جيرمان عدم تجديد عقد نجمه ليونيل ميسي، وبالتالي رحيله عن الفريق بنهاية الموسم.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مسؤولي سان جيرمان لن يقدّموا عرض تجديد لـ ميسي.

وأوضح التقرير أن سفر ميسي إلى السعودية دون إذن النادي وتغيبه عن المران أمس الإثنين، كان "القشة التي قصمت ظهر البعير".

وانضم ميسي إلى سان جيرمان في عام 2021 ووقّع على عقدٍ لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لعام ثالث.

لكن إدارة النادي العاصمي قررت عدم عرض التمديد لعام ثالث على بطل العالم ليو ميسي.

يأتي ذلك بعد دقائق من تقرير ليكيب الذي ذكر أن ميسي تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة أسبوعين.

ماذا حدث

ذكرت صحيفة "ليكيب" أن ميسي لن يشارك في المباريات لمدة أسبوعين.

وسيُحرَم ميسي من المشاركة في المباريات أو التدرب جماعيًا مع الفريق، وسيُخصَم منه راتب أسبوعين.

وبالتالي لن يشارك ميسي في مباراتي سان جيرمان أمام تروا وأجاكسيو في الجولتين المقبلتين للدوري الفرنسي.

وتواجد ميسي في السعودية أمس الإثنين ضمن دوره كسفير السياحة في المملكة.

وأوضحت إذاعة "مونت كارلو" أن ميسي تغيب عن مران الإثنين وتواجد في السعودية دون إذن من النادي.

ولم يعلم كريستوف جالتييه المدير الفني، ولويس كامبوس المدير الرياضي، بسفر ميسي، ولم يحصل منهما على إذن بالتغيب عن المران.

وأوضحت "ليكيب" أن ناصر الخليفي رئيس النادي غير سعيد بتصرف ميسي.

وذكر التقرير أن المسألة ستُعالج بشكل مباشر في الدوحة، خصوصًا مع تعثر مفاوضات تجديد عقد ميسي.

وشعر بعض لاعبي باريس سان جيرمان أن ميسي تعرض للمحابة بسبب تغيبه عن التدريب.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وذكرت تقارير صحفية أنه لم يتوصل لاتفاق لتجديد عقده.

ميسي (35 عاما) سجل 20 هدفا وصنع 19 في 37 مباراة خاضها مع سان جيرمان هذا الموسم.