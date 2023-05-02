ليكيب: القشة التي قصمت ظهر البعير.. سان جيرمان يقرر عدم تجديد عقد ميسي

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 23:09

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان

قرر نادي باريس سان جيرمان عدم تجديد عقد نجمه ليونيل ميسي، وبالتالي رحيله عن الفريق بنهاية الموسم.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مسؤولي سان جيرمان لن يقدّموا عرض تجديد لـ ميسي.

وأوضح التقرير أن سفر ميسي إلى السعودية دون إذن النادي وتغيبه عن المران أمس الإثنين، كان "القشة التي قصمت ظهر البعير".

وانضم ميسي إلى سان جيرمان في عام 2021 ووقّع على عقدٍ لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لعام ثالث.

لكن إدارة النادي العاصمي قررت عدم عرض التمديد لعام ثالث على بطل العالم ليو ميسي.

يأتي ذلك بعد دقائق من تقرير ليكيب الذي ذكر أن ميسي تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة أسبوعين.

ماذا حدث

ذكرت صحيفة "ليكيب" أن ميسي لن يشارك في المباريات لمدة أسبوعين.

وسيُحرَم ميسي من المشاركة في المباريات أو التدرب جماعيًا مع الفريق، وسيُخصَم منه راتب أسبوعين.

وبالتالي لن يشارك ميسي في مباراتي سان جيرمان أمام تروا وأجاكسيو في الجولتين المقبلتين للدوري الفرنسي.

وتواجد ميسي في السعودية أمس الإثنين ضمن دوره كسفير السياحة في المملكة.

وأوضحت إذاعة "مونت كارلو" أن ميسي تغيب عن مران الإثنين وتواجد في السعودية دون إذن من النادي.

ولم يعلم كريستوف جالتييه المدير الفني، ولويس كامبوس المدير الرياضي، بسفر ميسي، ولم يحصل منهما على إذن بالتغيب عن المران.

وأوضحت "ليكيب" أن ناصر الخليفي رئيس النادي غير سعيد بتصرف ميسي.

وذكر التقرير أن المسألة ستُعالج بشكل مباشر في الدوحة، خصوصًا مع تعثر مفاوضات تجديد عقد ميسي.

وشعر بعض لاعبي باريس سان جيرمان أن ميسي تعرض للمحابة بسبب تغيبه عن التدريب.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وذكرت تقارير صحفية أنه لم يتوصل لاتفاق لتجديد عقده.

ميسي (35 عاما) سجل 20 هدفا وصنع 19 في 37 مباراة خاضها مع سان جيرمان هذا الموسم.

ميسي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
نرشح لكم
أول الهابطين.. إلتشي يسقط إلى الدرجة الثانية قبل 5 جولات على نهاية الدوري الإسباني اللقب في الدربي؟ ألبا ينصر برشلونة على أوساسونا ويقربه من الدوري ليكيب: باريس سان جيرمان يوقف ميسي لمدة أسبوعين عن المباريات والتدريبات تشكيل ريال مدريد - ماريانو أساسي لأول مرة منذ عام أمام سوسيداد التشكيل - جورجينيو على حساب بارتي في أرسنال.. وأوباميانج يقود هجوم تشيلسي ليكيب: نانت قد يقيل كومبواريه حال الخسارة أمام بريست تشكيل برشلونة - بيدري وجافي أساسيان أمام أوساسونا كالتشيو ميركاتو: جلسة بين ميلان وموهبة مونبلييه خلال أيام لخلافة زلاتان
أخر الأخبار
الأهلي يخوض مرانه الأول في الإمارات على ملعب كريكت دقيقة | الكرة المصرية
ليكيب: القشة التي قصمت ظهر البعير.. سان جيرمان يقرر عدم تجديد عقد ميسي 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة – الانتصار الثالث على التوالي.. الأهلي يهزم كيب تاون في بطولة BAL 28 دقيقة | كرة سلة
أول الهابطين.. إلتشي يسقط إلى الدرجة الثانية قبل 5 جولات على نهاية الدوري الإسباني 29 دقيقة | الدوري الإسباني
اللقب في الدربي؟ ألبا ينصر برشلونة على أوساسونا ويقربه من الدوري 43 دقيقة | الدوري الإسباني
دوري المحترفين الجديد - 3 انتصارات في الجولة الأولى لدورة الترقي من الدرجة الثالثة ساعة | الدرجة الثانية
ليكيب: باريس سان جيرمان يوقف ميسي لمدة أسبوعين عن المباريات والتدريبات ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - إنبي (1) - (1) الداخلية.. جوول التعادل ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة