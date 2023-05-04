الزمالك: عدم خوض السوبر كلفنا الكثير.. وهذا موقفنا من اللجوء لـ فيفا

كشف سليمان وهدان عضو مجلس إدارة الزمالك موقف ناديه من التقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد لجوء الأهلي إلى القضاء الإداري.

وكان مصدر من النادي الأهلي قد كشف عبر عن التقدم بدعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري ضد وزير الرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفتهما، بسبب الامتناع عن إصدار قرار بإبطال تعيين لجنة الانضباط. (طالع التفاصيل)

وقال وهدان عبر MBC مصر: “التقدم بشكوى لدى فيفا بعد اتجاه الأهلي للقضاء؟ إذا أدى ذلك لإخلال بصورة مصر في المحافل الدولية سيكون هناك رأي آخر، أما إذا كان هناك عقوبات تنول اتحاد الكرة دون المساس بسمعة مصر الدولية سنتقدم بالشكوى".

قرار السوبر

وواصل وهدان "قرار عدم خوض مباراة السوبر كان في منتهى الصعوبة ولكننا تحملنا تبعاته لأننا شعرنا بعدم وجود عدل وعدم تقدير واحترام لتاريخ نادي الزمالك. الأهلي أو فريق آخر لو تواجد في موقفنا كان سيتخذ نفس القرار"

"الاتحاد المصري لكرة القدم ظل يدرس عقوبة كهربا لمدة 3 شهور. بعد صدور قرار إيقاف اللاعب، النادي الأهلي أصدر بيانا فيه تهديد وتلويح بالانسحاب، لنفاجئ جميعا بعد ذلك بتعليق العقوبة. القيادة الضعيفة فتنة وعلينا التعامل بالعدل والتخلي عن التشجيع والانتماء في قراراتنا".

"كنت أتمنى تدخل حازم إمام قبل الوصول الأزمة إلى هذه المرحلة. نحن أهدرنا على النادي موارد مالية كبرى بخلاف العقوبات التي سنتعرض لها، لكن كان علينا اتخاذ القرار المناسب. ما حدث إحراج للرياضة المصرية بشكل عام".

مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن رسميا الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر المصري ضد الأهلي في الإمارات. (طالع التفاصيل)

وكان من المفترض أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في السوبر في أبو ظبي.

وسيلعب الأهلي أمام بيراميدز في كأس السوبر بعد اعتذار الزمالك عن خوض المباراة.

وتنطلق المباراة غدا الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1 و2.

ويعلق على المباراة كل من مدحت شلبي ومحمد البوشي وأمير محروس.

وكذلك عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

video:1