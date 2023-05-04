كلوب يكشف حديثه مع صلاح حول تسديد ركلات الجزاء

كشف يورجن كلوب مدربه ليفربول تفاصيل حديثه مع نجمه محمد صلاح حول تسديد ركلات الجزاء.

صلاح أهدر ركلتين متتاليتين أمام بورنموث وأرسنال فصرح كلوب بأنه سيجلس معه للتحدث حول ذلك، وبعدها سجل صلاح ركلتين متتاليتين بنجاح أمام توتنام وفولام، الأخيرة كانت سبب الفوز على فولام يوم الأربعاء.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "استمرار صلاح كمسدد لركلات الجزاء؟ أجرينا محادثة قصيرة. كان يريد أن يستمر في تنفيذ ركلات الجزاء. قلت له حسنا".

وأضاف الألماني "تحدثنا بعد إهدار ركلة الجزاء ضد أرسنال. وقال لي إنه لا يشعر بأنه على ما يرام في تلك اللحظة لأن الضغط يزداد بعدما أهدر ركلتين متتاليتين".

وتابع "لقد تخلص من لعنة إهدار ركلات الجزاء وانطلق بعدها، كانت ركلة جزاء رائعة أمام فولام. بعد كل الأهداف التي سجلها صلاح من ركلات جزاء، لا يمكنك الحكم عليه بسبب ركلتين مهدرتين".

وواصل "صلاح يستمتع بهذه الضغوط، لكن المشكلة أنه قبل أن يهدر ركلة جزاء لم تحتسب لنا أي ركلة جزاء خلال 28 مباراة، والغياب عن تسديد ركلات الجزاء لـ28 مباراة يشبه الغياب لمدة 4 سنوات".

وأكمل "لا يمكنك تذكر أي نوع من الدواسات كنت تضغط عليه وأشياء من هذا القبيل. تستعد لركلة الجزاء ثم تهدرها ثم تسجل واحدة أخرى ثم تهدر، ولا تشعر بالرضا".

وأتم "حين قلت إنني سأتحدث معه عن ركلات الجزاء شعر البعض بأنني سأقول لصلاح لا تسدد ركلات جزاء. لكنها كانت محادثة بين رجلين بالغين، هذا ما قصدته عندما قلت ذلك".

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على ضيفه فولام بهدف من ركلة جزاء سجلها بنفسه في ملعب أنفيلد، في لقاء مؤجل من الجولة 28.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 29 هدفا في مختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 301 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 185 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.