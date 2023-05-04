تقييم صلاح أمام فولام من الصحف الإنجليزية

الخميس، 04 مايو 2023 - 11:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول وفولام

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك فولام، وأهدى فريقه نقاط المباراة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على ضيفه فولام بهدف من ركلة جزاء في ملعب أنفيلد، في لقاء مؤجل من الجولة 28.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام فولام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.2 درجة من عشرة.

فيما كان الحارس أليسون بيكر أفضل لاعبي ليفربول في اللقاء بمتوسط تقييم بلغ 8 درجات من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 29 هدفا في مختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 301 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 185 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول فولام
نرشح لكم
من يحسم الصراع؟ هذه هي المباريات المتبقية لـ سيتي وأرسنال نحو لقب الدوري جوارديولا: هالاند يستحق الممر الشرفي لهذه الأسباب كلوب يكشف حديثه مع صلاح حول تسديد ركلات الجزاء هدف صلاح يكفي.. ليفربول ينتصر على فولام ويواصل مطاردة حلم دوري الأبطال بيب 1000 وهالاند القياسي.. مانشستر سيتي يعود للصدارة بثلاثية ضد وست هام انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (3) (0) وست هام انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (1) - (0) فولام.. صلاح يخطف الانتصار تشكيل ليفربول – دياز أساسي مجددا.. وعودة نونيز أمام فولام
أخر الأخبار
من يحسم الصراع؟ هذه هي المباريات المتبقية لـ سيتي وأرسنال نحو لقب الدوري 41 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - قائمة المواد الممنوعة في كأس السوبر 20 دقيقة | كأس السوبر المصري
جوارديولا: هالاند يستحق الممر الشرفي لهذه الأسباب 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سان جيرمان يدين هجوم جماهيره على منازل ميسي ونيمار.. ويعزز الحماية ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف موقف أليو ديانج من المشاركة في السوبر ساعة | الكرة المصرية
دوري NBA - ثلاثيات بوسطن تحرق فيلادلفيا رغم عودة نجمه 2 ساعة | كرة سلة
الزمالك: عدم خوض السوبر كلفنا الكثير.. وهذا موقفنا من اللجوء لـ فيفا 2 ساعة | الكرة المصرية
تعرف على المباريات المتبقية لـ اتحاد جدة والنصر في صراع الدوري السعودي 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة