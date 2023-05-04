تقييم صلاح أمام فولام من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك فولام، وأهدى فريقه نقاط المباراة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على ضيفه فولام بهدف من ركلة جزاء في ملعب أنفيلد، في لقاء مؤجل من الجولة 28.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام فولام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.2 درجة من عشرة.

فيما كان الحارس أليسون بيكر أفضل لاعبي ليفربول في اللقاء بمتوسط تقييم بلغ 8 درجات من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 29 هدفا في مختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 301 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 185 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.