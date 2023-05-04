هدف صلاح يكفي.. ليفربول ينتصر على فولام ويواصل مطاردة حلم دوري الأبطال

الخميس، 04 مايو 2023 - 00:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول وفولام

انتصر ليفربول على منافسه فولام بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الأربعاء.

والتقى ليفربول بمنافسه فولام في ملعب أنفيلد في لقاء مؤجل من الجولة 28.

سجل محمد صلاح هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 39.

بتلك النتيجة وصل رصيد ليفربول إلى 59 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن مانشستر يونايتد الرابع لكن للشياطين الحُمر مباراتين أقل من فريق المدرب يورجن كلوب.

أما فولام فتجمد رصيده عند 45 نقطة يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب.

وشهدت المباراة مشاركة صلاح فيها كأساسي وحتى استبداله بهارفي إيليوت في الدقيقة 82.

ملخص المباراة

جاءت المباراة هادئة في أغلب أحداثها ولم يكن هناك الكثير من الخطورة في ظل انحصار اللعب في وسط الملعب.

وكاد فولام يسجل هدفا في الدقيقة الرابعة بعد تسديدة من هاري ويلسون لكن فيرجيل فان دايك تألق وشتت الكرة من على خط المرمى.

وسدد كارلوس فينيسيسوس كرة زاحفة تصدى لها أليسون.

ومر صلاح ببراعة من مدافع فولام وسدد كرة بيسراه لكن تسديدته مرت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 38 احتسب الحكم ركلة جزاء لليفربول بعد تدخل من عيسى ديوب على داروين نونيز.

وحول صلاح ركلة الجزاء بنجاح في منتصف المرمى ليعلن عن تقدم ليفربول.

وجاء الشوط الثاني هادئا للغاية في أغلب أحداثه حتى جاءت الدقيقة 78 حينما كاد كارلوس فينيسيوس يسجل هدفا لكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء شتتها أليسون.

وسدد جوردان هندرسون كرة قوية مرت بجوار المرمى بقليل.

وسدد بوبي ريد كرة ققوية مرت لخارج المرمى.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز ليفربول.

ليفربول فولام الدوري الإنجليزي صلاح
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