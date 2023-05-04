بيب 1000 وهالاند القياسي.. مانشستر سيتي يعود للصدارة بثلاثية ضد وست هام

الخميس، 04 مايو 2023 - 00:00

كتب : FilGoal

هالاند

استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على وست هام بنتيجة 3-0 في لقاء مؤجل من الجولة 28 من المسابقة.

سجل ثلاثية سيتي: ناثان أكي وإرلينج هالاند وفيل فودين.

وأصبح في رصيد سيتي 79 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال الثاني وله مباراة أقل.

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فيما لا زال وست هام قريبا من الهبوط برصيد 34 نقطة بفارق 4 عن مقاعد القاع.

وأصبح هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 35 هدفا في الموسم.

كما وصل سيتي لـ 1000 هدف تحت قيادة بيب جوارديولا في 404 مباراة بجميع المسابقات.

التشكيل

غاب كيفين دي بروين عن تشكيل مانشستر سيتي، فيما تواجد أورتيجا مورينو كحارس بدلا من إيديرسون مورايش.

وتواجد جوليان ألفاريز كمهاجم بجانب إرلينج هالاند.

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وصف المباراة

بدأ ضغط سيتي مبكرا بحثا عن هدف أول، فتصدى فابيانسكي حارس وست هام لتسديدة خوليان ألفاريز في الدقيقة الثانية.

وبعد 7 دقائق تصدى الحارس البولندي لتسديدة رياض محرز.

واصل سيتي ضغطه لكن دفاع وست هام كان في الموعد ومن خلفه فابيانسكي لمنع التقدم.

وفي الدقيقة 24 مرت رأسية هالاند بعد عرضية جريليش أعلى العارضة.

وكاد رودري أن يهز شباك وست هام ويحل الشفرة الدفاعية لكن تسديدته الأرضية ارتطمت بالقائم الأيسر ليظل التعادل السلبي قائما بعد مرور 32 دقيقة.

الدقائق الأخيرة زاد سيتي من ضغطه لكن بدون أهداف لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.

في الشوط الثاني لم يحتج سيتي سوى ركلة ثابتة ينفذها رياض محرز من أجل التقدم.

الدولي الجزائري في الدقيقة 50 أرسل عرضية من ركلة حرة أودعها ناثان أكي غير المُراقب في الشباك برأسية قوية.

وسدد جاك جريليش في الدقيقة 54 كرة أرضية لكنها مرت دون خطورة بجوار القائم الأيسر.

بدأ وست هام الخروج من مناطقه الدفاعية بحثا عن تعديل النتيجة ومباغتة أصحاب الأرض.

ومن مرتدة سريعة استعاد برناردو سيلفا الكرة ومرر لجاك جريليش الذي مرر بينية رائعة إلى هالاند الذي انفرد وسدد كرة ساقطة من فوق الحارس مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وأصبح هالاند أول لاعب يسجل 35 هدفا في الدوري الإنجليزي، وأول من يفعلها في الدرجة الأولى الإنجليزية بشكل عام منذ رون ديفيز في موسم 1996-67.

كما عادل النرويجي رقم هنري الذي سجل في 19 مباراة على ميدان أرسنال موسم 2003-04 22 هدفا، ويمتلك هالاند فرصة كسر الرقم حيث يمتلك 3 مباريات أقل.

وفي الدقيقة 77 شارك فيل فودين بدلا من خوليان ألفاريز.

وبعد 7 دقائق فقط سدد الإنجليزي كرة على الطائر بعدما شتتها الدفاع فارتطمت كرته بقدم إيمرسون بالميري وغالطت الحارس وسكنت الشباك معلنة الهدف الثالث لسيتي.

هدف هو العاشر لفودين في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري وهو أفضل رقم يحققه في مسيرته.

هدف يحمل رقم 1000 لـ سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا خلال جميع المسابقات في 404 مباراة.

الدقائق الأخيرة مرت لتعلن فوز سيتي وعودته للصدارة مجددا.

مانشستر سيتي وست هام الدوري الإنجليزي
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