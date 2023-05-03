بعثة بيراميدز تصل الإمارات استعدادا للقاء السوبر أمام الأهلي

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 23:29

كتب : أحمد الخولي

فريق بيراميدز

وصلت بعثة بيراميدز إلى الإمارات مساء اليوم الأربعاء استعدادا لملاقاة الأهلي في كأس السوبر المصري.

ويلتقي بيراميدز بمنافسه الأهلي يوم الجمعة المقبلة في ملعب محمد بن زايد.

وشهدت قائمة بيراميدز الثلاثي عبد الله السعيد وأسامة جلال وشريف إكرامي، وحضور بقية اللاعبين.

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ويتواجد على رأس القائمة: رمضان صبحي ومصطفى فتحي وبلاتي توريه.

قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعرور - يوسف نادر

الدفاع: علي جابر - أحمد سامي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد الشيبي - عبد الله مجدي - محمد حمدي - كريم حافظ

الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - محمود عبد العاطي - محمود صابر - محمد صادق - هشام محمد - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - أوجو صامويل

الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

وتنطلق المباراة يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب محمد بن زايد المباراة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1 و2.

ويعلق على المباراة كل من مدحت شلبي ومحمد البوشي وأمير محروس.

وكذلك عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن تعيين محمود البنا حكما لمباراة السوبر.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم اللقاء: محمود البنا

مساعد أول: هاني عبد الفتاح

مساعد ثان: أحمد توفيق طلب

حكم رابع من دولة الإمارات

ويقود تقنية حكم الفيديو المساعد VAR طاقم تحكيم إماراتي طبقا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي.

بيراميدز الأهلي كأس السوبر
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