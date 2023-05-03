شريف إكرامي يعلق على قرار إيقافه من قبل كاف بسبب المنشطات

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 23:00

كتب : أحمد الخولي

شريف إكرامي - محمد وفائي - الأهلي - بيراميدز

علق شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز على قرار إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب المنشطات.

شريف إكرامي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء قائلا: "امتنعت عن التعليق تماما عما تم تداوله من أخبار بعد إيجابية تحليل عينة كشف المنشطات الخاصة بي حتى صدور قرار الاتحاد الإفريقي".

وواصل "اليوم قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي تبرئتي من التعمد والاكتفاء بإيقافي حتى 28 مايو الحالي".

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وأردف "بعيدا عمن اهتموا فقط بجنون السبق الصحفي وما تبعه من أخبار إيقافي لسنوات أو اعتزالي، ولمن تهمه الحقيقة فالقصة بكل تفاصيلها سأعلنها في الأيام القليلة المقبلة وموضحا لماذا تم إيقافي رغن تبرئتي من تعاطي أي مواد محسنة للأداء وأيضا من التعمد".

وأتم إكرامي "وتفاصيل أخرى مهمة لزملائي لاعبي الكرة ولكل من يمتهن الرياضة بشكل محترف".

وكان مصدر من بيراميدز كشف في وقت سابق لـFilGoal.com " "كاف قرر إيقاف شريف إكرامي لمدة شهرين تنتهي في 28 مايو الجاري".

وأضاف "القرار جاء على خلفية تناوله المنشطات".

موعد عودة إكرامي يعني أن إيقاف الحارس بدأ منذ 28 مارس الماضي.

وغاب إكرامي عن قائمة بيراميدز في شهر أبريل الماضي سواء بالكونفدرالية الإفريقية أو الدوري المصري.

واكتفى إكرامي الموسم الجاري بخوض مباراة واحدة بقميص بيراميدز جاءت ضد هلال الساحل في الدور التمهيدي من الكونفدرالية.

وسبق أن رد هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز قائلا: "هناك حسن نية لدى الحارس والموضوع واضح تماما أن هناك عدم تعمد منه".

ويغيب إكرامي عن قائمة الفريق التي ستواجه الأهلي في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل في الإمارات. (طالع التفاصيل)

شريف إكرامي بيراميدز
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