قائمة بيراميدز - 3 غيابات.. وحضور صبحي وفتحي أمام الأهلي في السوبر المصري

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 15:35

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز - رمضان صبحي

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز عن قائمة فريقه لكأس السوبر المصري.

ويلعب بيراميدز أمام الأهلي في كأس السوبر المصري مساء الجمعة.

وشهدت القائمة غياب الثلاثي عبد الله السعيد وأسامة جلال وشريف إكرامي، وحضور بقية اللاعبين.

ويتواجد على رأس القائمة: رمضان صبحي ومصطفى فتحي وبلاتي توريه.

قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعرور - يوسف نادر

الدفاع: علي جابر - أحمد سامي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد الشيبي - عبد الله مجدي - محمد حمدي - كريم حافظ

الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - محمود عبد العاطي - محمود صابر - محمد صادق - هشام محمد - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - أوجو صامويل

الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

وتنطلق المباراة يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب محمد بن زايد المباراة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1 و2.

ويعلق على المباراة كل من مدحت شلبي ومحمد البوشي وأمير محروس.

وكذلك عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن تعيين محمود البنا حكما لمباراة السوبر.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم اللقاء: محمود البنا

مساعد أول: هاني عبد الفتاح

مساعد ثان: أحمد توفيق طلب

حكم رابع من دولة الإمارات

ويقود تقنية حكم الفيديو المساعد VAR طاقم تحكيم إماراتي طبقا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي.

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