مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (0) (0) وست هام.. بداية اللقاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي ضد وست اهام التي تقام في ملعب الاتحاد في لقاء مؤجل من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

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بداية اللقاء