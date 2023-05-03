مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (0) (0) وست هام.. بداية اللقاء

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 21:43

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي وأرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي ضد وست اهام التي تقام في ملعب الاتحاد في لقاء مؤجل من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

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بداية اللقاء

مانشستر سيتي وست هام الدوري الإنجليزي
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