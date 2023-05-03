مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (0) (0) وست هام.. بداية اللقاء
الأربعاء، 03 مايو 2023 - 21:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي ضد وست اهام التي تقام في ملعب الاتحاد في لقاء مؤجل من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.
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بداية اللقاء
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