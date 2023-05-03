مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0) - (0) فولام.. فان دايك ينقذ هدفا من على خط المرمى

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وفولام التي تقام في ملعب أنفيلد في لقاء مؤجل من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

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ق5: يا ربااااه فان دايك ينقذ هدفا محققا لفولام بعد تسديدة من هاري ويلسون وشتت الكرة من على خط المرمى.

انطلاق المباراة.