مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0) - (0) فولام.. فان دايك ينقذ هدفا من على خط المرمى
الأربعاء، 03 مايو 2023 - 21:40
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وفولام التي تقام في ملعب أنفيلد في لقاء مؤجل من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.
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ق5: يا ربااااه فان دايك ينقذ هدفا محققا لفولام بعد تسديدة من هاري ويلسون وشتت الكرة من على خط المرمى.
انطلاق المباراة.
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