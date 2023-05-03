تشكيل ليفربول – دياز أساسي مجددا.. وعودة نونيز أمام فولام

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 21:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يستمر محمد صلاح في قيادة هجوم ليفربول أمام فولام، فيما يتواجد لويس دياز كأساسي للمباراة الثانية على التوالي.

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة فولام بعد قليل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ28 للدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول شهد البدء بـ محمد صلاح في الهجوم بجانب لويس دياز، وداروين نونيز.

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ويبدأ فابينيو في وسط الملعب بجانب جوردان هندرسون، وكورتيس جونز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كوستاس تسيميكاس.

الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون – كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز.

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