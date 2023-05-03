موندو ديبورتيفو: لتعزيز فريق إيمري.. أستون فيلا يرغب في ضم كريستنسين

يسعى نادي أستون فيلا لضم الدنماركي أندريس كريستنسين مدافع برشلونة الإسباني في الصيف المقبل لتعزيز قوة الفريق.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن موقع "برمينجهام لايف" المهتم بأخبار أستون فيلا أن "الفريق لديه أفضلية لإتمام التعاقد من برشلونة في الصيف المقبل".

وبحسب التقارير فأن إدارة أستون فيلا تسعى لتدعيم أوناي إيمري المدير الفني وزيادة حظوظ الفريق في النمو رياضيا.

ويمتد تعاقد المدافع الدنماركي حتى 2026 بعدما وصل في صفقة انتقال حر قادما من تشيلسي.

وأوضح تقرير الصحيفة الإسبانية أن برشلونة ربما يفكر في بيع اللاعب للضرورة من أجل تحقيق أرباحا ماليا.

وأشار التقرير إلى أن انضمام ماتيو أليماني المدير الرياضي لـ برشلونة إلى أستون فيلا المحتمل ربما يقرب الدنماركي من العودة للدوري الإنجليزي من بوابة فيلا.

وخاض كريستنسين 27 مباراة الموسم الحالي، رغم الإصابات التي تعرض لها وغاب بسببها عن مباريات عديدة.

وسجل الدنماركي هدفا وصنع آخر وتوج بلقب كأس السوبر الإسباني في يناير الماضي.

ويقترب برشلونة من حسم لقب الدوري الإسباني حيث يحتاج لنقطة واحدة لتحقيق اللقب.