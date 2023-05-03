بعد الرحيل عن برشلونة.. أليماني "مهندس الصفقات" إلى أستون فيلا

ساعات قليلة بعد إعلان رحيله عن برشلونة، اقترب ماتيو أليماني، المدير الرياضي لنادي برشلونة من الانضمام إلى أستون فيلا.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير بشبكة سكاي سبورتس، فإن أليماني توصل لاتفاق بالفعل مع أستون فيلا أمس الثلاثاء ليشغل المنصب في الفريق الإنجليزي.

وما أغرى أليماني للموافقة على المنصب هو العمل مع أوناي إيمري المدرب الإسباني.

أمر آخر أدى لموافقة أليماني هو العرض المالي من أستون فيلا، والذي كان بعيدا كل البعد عما يمكن لـ برشلونة توفيره.

ومن المتوقع أن يوقع أليماني عقده مع أستون فيلا في أقرب وقت ممكن.

أوناي إيمري تولى تدريب أستون فيلا في نوفبمر الماضي، ليقود الفريق في 23 مباراة. فاز في 13 مباراة وتعادل ثلاث مرات، بجانب الخسارة في 7 مرات.

ويحتل أستون فيلا حاليا المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة.

وأفاد برشلونة في بيانه أمس الثلاثاء بأن عقد أليماني كمدير لكرة القدم كان ممتدًا حتى عام 2024، لكنه فضّل الرحيل هذا العام.

وبرر برشلونة قرار أليماني برغبته في بدء مشروع جديد في مسيرته المهنية.

لكن برشلونة شدد على أن ألمياني سيكون مشرفا على سوق الانتقالات الصيفية 2023.

ورغم أن رحيل أليماني سيكون على الورق يوم 1 يوليو، لكنه سيظل مشرفا على سوق الانتقالات وفقًا لبيان برشلونة.

أليماني (60 عامًا) تولى منصب مدير كرة القدم في برشلونة بعد فوز لابورتا بالانتخابات في 2021 وعودته لرئاسة النادي.

وكان أليماني مهندس انتقالات برشلونة خلال الموسمين الماضيين، وأشرف على ضم روبيرت ليفاندوفسكي، ورافينيا، وجول كوندي، وفيران توريس، وبيير إيمريك أوباميانج، وداني ألفيش، وأداما تراوري، وأندرياس كريستينسن، وفرانك كيسيه، وماركوس ألونسو، وهيكتور بيليرين.

وسبق لـ ألمياني أن تولى رئاسة نادي مايوركا، ثم عمل كمدير عام في فالنسيا بين 2017 و2019.

وحاول فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تعيين أليماني كمدير عام للنادي عند فوزه بالانتخابات عام 2000، لكن أليماني فض وقتها.

وترشح أليماني لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم عام 2007، لكنه خسر الانتخابات.