بعد الرحيل عن برشلونة.. أليماني "مهندس الصفقات" إلى أستون فيلا

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 17:22

كتب : FilGoal

ماتيو أليماني - برشلونة

ساعات قليلة بعد إعلان رحيله عن برشلونة، اقترب ماتيو أليماني، المدير الرياضي لنادي برشلونة من الانضمام إلى أستون فيلا.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير بشبكة سكاي سبورتس، فإن أليماني توصل لاتفاق بالفعل مع أستون فيلا أمس الثلاثاء ليشغل المنصب في الفريق الإنجليزي.

وما أغرى أليماني للموافقة على المنصب هو العمل مع أوناي إيمري المدرب الإسباني.

أخبار متعلقة:
مهندس الصفقات.. استقالة أليماني من إدارة كرة القدم في برشلونة بيلد: ليمان يحاول هدم جراج جاره بمنشار وحضور الشرطة "لا يملك المال ويشتري ما يريد".. كيف صنع لابورتا وأليماني معجزة صيف برشلونة محمد اليماني لـ في الجول: الفارق بين المنتخب الأولمبي وجيل شباب 2001 هو الانسجام

أمر آخر أدى لموافقة أليماني هو العرض المالي من أستون فيلا، والذي كان بعيدا كل البعد عما يمكن لـ برشلونة توفيره.

ومن المتوقع أن يوقع أليماني عقده مع أستون فيلا في أقرب وقت ممكن.

أوناي إيمري تولى تدريب أستون فيلا في نوفبمر الماضي، ليقود الفريق في 23 مباراة. فاز في 13 مباراة وتعادل ثلاث مرات، بجانب الخسارة في 7 مرات.

ويحتل أستون فيلا حاليا المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة.

وأفاد برشلونة في بيانه أمس الثلاثاء بأن عقد أليماني كمدير لكرة القدم كان ممتدًا حتى عام 2024، لكنه فضّل الرحيل هذا العام.

وبرر برشلونة قرار أليماني برغبته في بدء مشروع جديد في مسيرته المهنية.

لكن برشلونة شدد على أن ألمياني سيكون مشرفا على سوق الانتقالات الصيفية 2023.

ورغم أن رحيل أليماني سيكون على الورق يوم 1 يوليو، لكنه سيظل مشرفا على سوق الانتقالات وفقًا لبيان برشلونة.

أليماني (60 عامًا) تولى منصب مدير كرة القدم في برشلونة بعد فوز لابورتا بالانتخابات في 2021 وعودته لرئاسة النادي.

وكان أليماني مهندس انتقالات برشلونة خلال الموسمين الماضيين، وأشرف على ضم روبيرت ليفاندوفسكي، ورافينيا، وجول كوندي، وفيران توريس، وبيير إيمريك أوباميانج، وداني ألفيش، وأداما تراوري، وأندرياس كريستينسن، وفرانك كيسيه، وماركوس ألونسو، وهيكتور بيليرين.

وسبق لـ ألمياني أن تولى رئاسة نادي مايوركا، ثم عمل كمدير عام في فالنسيا بين 2017 و2019.

وحاول فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تعيين أليماني كمدير عام للنادي عند فوزه بالانتخابات عام 2000، لكن أليماني فض وقتها.

وترشح أليماني لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم عام 2007، لكنه خسر الانتخابات.

الدوري الإنجليزي برشلونة أستون فيلا ماتيو أليماني
نرشح لكم
سكاي: برايتون يقترب من ضم جيمس ميلنر ماركا: ريال مدريد على بعد خطوة من ضم بيلينجهام.. ليفربول وسيتي خارج السباق ليكيب: السعودية ستقدم عرضا لـ ميسي لم يره لاعب كرة قدم على الإطلاق مهندس الصفقات.. استقالة أليماني من إدارة كرة القدم في برشلونة ليكيب: القشة التي قصمت ظهر البعير.. سان جيرمان يقرر عدم تجديد عقد ميسي تقرير إسباني: رونالدو يريد الرحيل عن النصر والعودة لـ مدريد فووت ميركاتو: أهلي جدة يجهز عرضا جنونيا للتعاقد مع مودريتش كالتشيو ميركاتو: جلسة بين ميلان وموهبة مونبلييه خلال أيام لخلافة زلاتان
أخر الأخبار
بعد الرحيل عن برشلونة.. أليماني "مهندس الصفقات" إلى أستون فيلا 17 دقيقة | ميركاتو
سكاي: برايتون يقترب من ضم جيمس ميلنر 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وزارة الرياضة تصدر بيانا حول شرعية لجنتي الانضباط والاستئناف باتحاد الكرة 43 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية – المصري بالسلوم يشكو حكم مباراة المنصورة "تسبب في خسارتنا" ساعة | الدرجة الثانية
ماركا: ريال مدريد على بعد خطوة من ضم بيلينجهام.. ليفربول وسيتي خارج السباق ساعة | الكرة الأوروبية
تعرف على النجم المصري الذي يحيي حفل مباراة السوبر المصري ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - رغم عدم تأجيل لقاء الحرس.. الأهلي قد يسافر لـ تونس مبكرا ساعة | الكرة الإفريقية
انضمام فيرديناند وبيتر تشك لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة